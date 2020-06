Covid-19: Des médecins plus malades que les malades, où est passé l’argent ?

Quand celui qui est censé, de par sa connaissance, soigner, est plus malade que le patient, cela pose problème. Les médecins au chevet des malades de la Covid-19 depuis le début de la pandémie, désertent pour non paiement de salaires et indemnités.

Les médecins doctorants qui officiaient à Dalal Diam et à Diamniadio, ont déserté les lieux, laissant les malades à eux-mêmes. Pour une raison assez récurrente au Sénégal: ils réclament leurs salaires et des indemnités de garde.

Ces derniers déplorent le non respect des engagements du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

Déjà à bout de souffle psychologiquement, les médecins souffrent d’un autre traumatisme, celui financier.

L’argent étant le noeud de la guerre, il est légitime de se demander où est passé l’argent dégagé pour la lutte contre la Covid-19?

