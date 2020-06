Plus de 40.000 contaminations en 24h aux États-Unis, une première: “Nous avons un grave problème”

La hausse rapide du rythme des contaminations au nouveau coronavirus dans le sud des États-Unis est un “problème grave”, a averti vendredi Anthony Fauci, directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses. Pour la première fois, plus de 40.000 nouvelles infections ont été déclarées en 24 heures.

“Nous avons un problème grave dans certaines zones”, a déclaré le docteur Fauci, l’expert le plus écouté du gouvernement américain sur la pandémie, lors d’une conférence de presse de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche.

Il a appelé les jeunes en particulier à la responsabilité individuelle, soulignant qu’ils vivaient dans une société “interconnectée”: “Si vous êtes infectés, vous infecterez quelqu’un d’autre, qui infectera quelqu’un d’autre”. “Et à la fin, vous contaminerez quelqu’un de vulnérable, cela peut être une grand-mère, un grand-père, un oncle en chimiothérapie ou en radiothérapie, ou un enfant atteint de leucémie”, a-t-il dit.

Le vice-président Mike Pence a quant à lui annoncé que le dernier bilan journalier avait atteint un niveau très élevé, dépassant les 40.000 cas. C’est une première depuis le début de l’épidémie. Selon Reuters, ce chiffre s’élèverait à 40.870 nouvelles infections.

Le Texas, un des premiers Etats américains à avoir rouvert son économie, a ainsi suspendu le processus et ordonné vendredi la fermeture des bars. Et la Floride, Etat connu pour l’intensité de sa vie nocturne, a interdit la vente d’alcool dans les bars. La contagion progresse dans 30 des 50 Etats américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l’ouest: la Californie, le Texas et la Floride.

“Nous avons aplati la courbe”

Mike Pence a tenté de rassurer les Américains sur la situation actuelle, assurant qu’elle n’avait rien à voir avec le début de la pandémie dans le Nord-Est du pays en mars et avril. “Environ la moitié des nouveaux cas sont des Américains de moins de 35 ans, ce qui est une information encourageante”, a déclaré Mike Pence. “Nous sommes dans une bien meilleure position. La vérité est que nous avons ralenti les transmissions, nous avons aplati la courbe”, a dit le vice-président.

Il a appelé les jeunes Américains à suivre les consignes de distanciation physique et d’hygiène, mais il n’a pas cité le port du masque. Plus tard, il a défendu l’organisation de meetings de campagne par le président Donald Trump, au nom de la “liberté d’expression”.