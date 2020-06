Seul contre tous, “l’irresponsable” Djokovic plaide coupable: “Nous avons eu tort”

Les temps sont durs pour Novak Djokovic. L’Adria Tour, “son” tournoi amical organisé sans respecter la distanciation sociale, s’est transformé en véritable cluster. Malgré ses excuses, le Serbe se retrouve plus que jamais isolé, même le circuit ATP est très remonté contre lui.

Un stade comble à Belgrade, quasiment pas un masque de protection, des joueurs et joueuses qui se donnent des accolades sur le court, dînent ensemble sans aucune précaution, se déchaînent torse nu en boîte, jouent au basket et au foot sans aucune restriction de contact. L’Adria Tour n’a pas (du tout) respecté la distanciation sociale. Et les conséquences sont lourdes pour les organisateurs, les participants et le monde du tennis en général.

Le sport individuel voyait enfin le bout du tunnel depuis son interruption au mois de mars. Une reprise est aujourd’hui prévue pour le 14 août, avec deux grands rendez-vous déjà programmés: l’US Open (31 août-13 septembre) et Roland-Garros (27 septembre-11 octobre). Même si nous ne sommes qu’au mois de juin, ce cluster ne va pas rassurer les joueurs sur ce retour aux affaires déjà redouté par certains d’entre eux. En un seul tournoi d’exhibition, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki et même Novak Djokovic ont été testés positifs. Cet effet de cascade risque d’avoir un impact sur la reprise du circuit ATP.