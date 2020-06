Julien Doré fait son grand retour avec “La fièvre”

Julien Doré a fait son grand retour hier soir avec le titre “La fièvre”, qui parle de l’urgence climatique. Le morceau et son clip ont été dévoilés hier soir, à la fin d’une journée de canicule. “Je ne veux plus écrire les peines que le féminin m’a fait, dites à Jacky et Michel de venir me chercher. Le monde a changé, il s’est déplacé, quelques vertèbres. Où était l’ostéo? Caché dans son dos, attendant la fièvre”, chante Julien, dont le visage est caché par globe terrestre.