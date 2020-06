EXCLU – Mercato – PSG : Tuchel/Leonardo, nouveaux sujets de tension !

Pas vraiment au beau fixe, la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo connaît quelques nouveaux points de tension ces derniers jours. Révélations.

S’ils se disent parfaitement alignés, Thomas Tuchel et Leonardo peinent de plus en plus à masquer leurs différents. Car ils sont de plus en plus nombreux, notamment sur le marché des transferts. L’illustration la plus flagrante reste la signature de Mauro Icardi, transféré définitivement au PSG grâce aux actions de Leonardo, alors que Thomas Tuchel poussait ouvertement pour Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat se termine prochainement (juin 2021) avec Arsenal. Et les sujets s’entassent, encore, sur la difficile relation entre les deux hommes.

Kouassi, Cavani…

Selon nos informations, les tensions se sont vives ces derniers jours entre Tuchel et Leonardo. Les dossiers Kouassi et Cavani ont notamment ajouté de la crispation. L’entraîneur du PSG est furieux de voir Tanguy Kouassi quitter le club. Il l’a d’ailleurs dit publiquement, évoquant sa colère et sa tristesse. C’est exactement le même constat pour Edinson Cavani, un joueur que Thomas Tuchel voulait conserver. Mais Paris n’a pas fait d’offre pour permettre au Matador de poursuivre sa belle carrière au Parc des Princes. Entre les dossiers qui échappent aux mains de Leonardo (Kouassi, Aouchiche), et ceux que le Brésilien choisit de ne pas défendre (Meunier, Thiago Silva, Cavani), Thomas Tuchel ne peut que constater l’écart qui les sépare. Deux points de vue souvent très différent. Comme le10sport.com l’a déjà révélé, si le PSG a choisi de poursuivre avec Thomas Tuchel, avec l’idée qu’il aille au bout de son contrat (juin 2021), il n’est pas impossible de voir son avenir impacté par les prochaines échéances de l’été, notamment en Ligue des Champions. Leonardo a déjà entrepris le travail de sa possible succession avec les pistes Allegri et Inzaghi. Le Brésilien aurait même eu d’autres idées et contacts plus récents…