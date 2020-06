«Les 12 coups de midi!» fête ses 10 ans: histoire et secrets d’un incroyable succès

DECRYPTAGE – Le 28 juin 2010, TF1 diffusait pour la première fois son jeu animé par Jean-Luc Reichmann adapté d’un format argentin. Dix ans plus tard, «Les 12 coups de midi!» est devenu un des programmes les plus regardés de la première chaîne.

Jean-Luc Reichmann était particulièrement ému, dimanche, de fêter les 10 ans des «12 coups de midi!» au même titre que celui de son défunt père. «C’est grâce à vous que nous avons pu offrir 10 ans de rire, de sourire, d’amour, de partage et d’émotion», a déclaré l’animateur aux millions de téléspectateurs qui suivent, chaque jour de 12 à 13 heures, ce jeu télévisé de TF1. Produit par EndemolShine, ce format est né en 2001 dans l’esprit du Franco-Argentin Marcelo Ferrero. «J’ai longtemps travaillé en tant que directeur de programmes à la télévision argentine et j’ai eu la volonté de créer mes propres émissions», nous a confié le producteur. «Je cherchais un concept innovant avec des éléments qui n’existaient pas dans d’autres programmes. À l’époque, les chaînes se contentaient le plus souvent d’acheter ou de copier des formats américains. Avec Alejandro Stoessel, directeur de la programmation de Telefe (et père de Martina Stoessel, la célèbre interprète de Violetta, ndlr), nous avons finalisé le projet.»

«El Legado» voit le jour 2002 sur la chaîne argentine Telefé et s’exporte immédiatement en Italie sous le nom de «L’Eredita» où la Rai Uno n’a jamais cessé de le diffuser. Le Portugal, la Hongrie, la Grèce, la Turquie, l’Espagne, le Mexique et le Brésil adaptent également le format. En France, c’est Hervé Hubert qui a eu l’idée de l’acquérir. «J’étais à l’affût des émissions qui fonctionnaient à l’étranger et notamment en Italie parce que ce qui marche là-bas, en général, marche aussi chez nous», nous a raconté le producteur français. «J’avais donc acheté les droits de ce jeu qui se résumait à une succession de quiz différents. Il lui manquait une dimension visuelle et l’idée a été de jouer avec la thématique du jeu. Dans “El Legado”, qui veut dire “L’héritage”, on raconte l’histoire des héritiers qui disposent au départ de la même somme d’argent et qui vont s’affronter au travers de chaque quiz pour s’éliminer récupérer la part du gâteau de l’autre. Notre idée a été de faire parler le défunt avec ce personnage virtuel de squelette. “Crésus” a duré de juillet 2005 à septembre 2006 sur TF1 et il avait bien fonctionné. Le jeu avait été arrêté car Vincent Lagaf l’avait souhaité. Il en avait fait le tour.»

« “Les 12 coups de midi !” ne survivrait pas sans Jean-Luc Reichmann »

Quatre ans plus tard, TF1 ressort le format. «Je ne suis pas intervenu sur “Les 12 coups de midi!”», souligne Hervé Hubert. «J’avais fait venir Jean-Luc Reichmann sur TF1 en 2000 pour mettre en place “Attention à la marche”. Ensuite, j’ai vendu ma société à Endemol et je me suis retiré en 2008. Ce qui fait le succès des “Douze coups de midi!”, c’est en grande partie Jean-Luc Reichmann. Je ne pense pas que le jeu survivrait sans lui. Il a énormément contribué à ce que le format est devenu.» Une appréciation que partage Marcelo Ferrero. «Cette version des “Douze coups de midi!” est très bonne et c’est pour cela qu’elle rencontre un tel succès depuis 2010», estime-t-il. «Les clefs de cette réussite, c’est d’abord la qualité de l’adaptation avec l’intégration d’un champion qui peut revenir après chaque victoire. Et c’est l’ambiance sympathique apportée par l’animateur. “Les 12 coups” est l’adaptation la plus originale d’ “El Legado”, elle est complètement différente des autres pays. C’est une vraie fête. Le fait d’avoir réduit le nombre de candidats à quatre (au lieu de cinq ou six, ndlr) donne davantage de temps pour profiter de Jean-Luc en tant que maître de cérémonie.»

Sans Jean-Luc Reichmann, «Les 12 coups de midi!» n’aurait donc certainement jamais vu le jour. Rétrospectivement, l’histoire de ce jeu est intimement liée à la venue de l’animateur sur TF1 en provenance de France 2. «En 2000, je voulais installer mon projet d’ “Attention à la marche”. La direction de France Télévisions n’en avait pas voulu parce qu’elle préférait que je continue à me concentrer sur “Les Z’amours”», se souvient-il. «Quand j’ai quitté le service public, je n’avais rien de sûr qui m’attendait. J’ai entrepris de rencontrer Étienne Mougeotte pour lui proposer mon jeu et il s’est montré intéressé. Au départ, Xavier Couture et Guillaume de Vergès m’ont proposé d’animer “Qui veut gagner des millions?” mais cette émission ne laissait pas suffisamment de place pour le candidat et l’animateur. J’ai refusé pour faire aboutir le projet d’ “Attention à la marche” qui est arrivé sur TF1 en mars 2001. Je voulais impérativement garder cette proximité avec les candidats et les téléspectateurs. J’ai pris un risque phénoménal en refusant “Qui veut gagner des millions?” en access prime time à cette époque parce que je n’avais plus de boulot. Plus tard, j’ai aussi refusé d’animer “Wish List” à 19 heures pour les mêmes raisons. Et finalement en 18 ans sur TF1, j’ai réussi à installer “Attention à la marche” et à réaliser cette réadaptation avec “Les 12 coups de midi!” en restant fidèle à mes convictions.»

Le deuxième tournant survient donc en 2010 lorsque la décision est prise d’arrêter «Attention à la marche», installé chaque midi depuis plus de neuf ans. «À l’époque, les audiences étaient un peu en baisse, même si nous étions encore largement premiers, mais nous nous étions interrogés sur l’avenir de l’émission», nous a confié Jean-Luc Reichmann. «En mai 2010, j’ai eu un rendez-vous avec la direction – Nonce Paolini, le PDG de TF1, Jean-François Lancelier, le directeur des programmes, et Virginie Calmels, la directrice générale d’Endemol – et c’est d’ailleurs une des seules fois où je suis monté au quatorzième étage de la tour de TF1. J’ai proposé que l’on essaye quelque chose de nouveau sans attendre, dès le début de l’été.» Jean-François Lancelier lui propose alors de remanier le format de «Crésus». «Je me suis occupé de la production artistique en gardant quelques ingrédients et mettant en place différents modules inédits comme “L’étoile mystérieuse” et “Le coup de maitre”», nous a-t-il expliqué. «J’ai travaillé le “wording”. Comme je suis un amateur de pendules à coucou, j’ai avancé sur cette thématique du coucou et de l’émission diffusée à midi. Et ça a donné “Les coucous de midi”, “Les 12 coucous de midi” et finalement “Les 12 coups de midi!”. J’adore jouer avec les mots alors on a enchaîné en intitulant les épreuves “Le coup d’envoi”, “Le coup fatal”, “Le coup par coup” et “Le coup de maître”.»

Pour Jean-Luc Reichmann, «Les 12 coups de midi!» est une «créadaptation» et non une simple adaptation. «La base est celle du format argentin mais j’ai revu tout le reste de A jusqu’à Z», souligne-t-il. «Je me considère comme un petit artisan à la tête de ma société Jereluc et je coproduis avec EndemolShine en me concentrant sur les aspects artistiques comme l’habillage et l’éditorial. Je souhaitais que le programme soit proche du public et me ressemble avec de la proximité et de l’interactivité avec les téléspectateurs.» En réduisant le nombre de candidats à quatre, l’animateur a pu aménager davantage de temps pour échanger avec chacun d’entre eux. «J’avais envie de laisser de la place pour que les candidats s’expriment. Je ne suis pas là pour me mettre en avant mais pour valoriser mes invités», nous assure-t-il. «J’aime bien aller dans l’univers de chaque personne pour que ça devienne du “game show”. Ce n’est pas qu’un jeu de culture générale, c’est un vrai divertissement où tout le monde s’amuse et où je m’amuse avec les gens. Le phénomène “Loft Story” en 2001 m’avait fait comprendre que les téléspectateurs avaient envie de s’intéresser aux vraies gens et qu’on leur raconte de véritables histoires de vie dans un cadre ludique. C’est ce que j’ai intégré dans “Attention à la marche” puis dans “Les 12 coups de midi!”.»

Pour Jean-Luc Reichmann, les audiences enregistrées par «Les 12 coups de midi!» sont la récompense du travail réalisé. «On enregistre des scores merveilleux, parfois les meilleurs de la journée sur la chaîne, qui montrent que l’on répond aux attentes des téléspectateurs à cette heure-là», réagit-il. «Et même lors des primes time événementiels, le public est au rendez-vous. Cela me conforte dans mon envie de faire des émissions qui rassemblent les gens de toutes les générations. Même avec la série Léo Matteï, brigade des mineurs, j’essaye de m’adresser aux parents comme aux grands-parents et aux enfants. La télévision se doit de rassembler le plus grand nombre.»

À savoir: pourquoi la fée Eulalie a disparu?

«Avec Hervé Hubert, nous avions créé les potes dans “Attention à la marche”. À l’époque, on m’avait dit que ce n’était pas possible d’avoir ces petits personnages autour de moi et finalement ils m’ont accompagné pendant neuf ans», nous a raconté Jean-Luc Reichmann. «Je m’étais dit que ce serait sympathique d’être accompagné d’une fée imaginaire mais ça n’a pas pris. Nous avions réfléchi à un autre personnage pour remplacer la fée Eulalie et, finalement, une copine qui faisait de la radio depuis des dizaines années avec moi est devenue la voix de l’émission sous le nom de Zette. L’imaginaire est plus fort que tout, chacun se fait son idée de la personne qui se cache derrière cette voix.» La fée Eulalie avait disparu des «Douze coups de midi!» fin octobre 2010.

