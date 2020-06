LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE L’AN POUR ’’UNE SENSIBILISATION MÉTHODIQUE’’ CONTRE LA COVID-19

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a rencontré lundi les membres du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), une rencontre au cours de laquelle ces députés ont plaidé pour le renforcement de la communication ’’par une sensibilisation méthodique, ciblée’’, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID-19, a-t-on appris de source parlementaire.

Selon la cellule communication de l’Assemblée nationale, “cette rencontre s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques, conformément aux prérogatives de l’Assemblée nationale, définies par la Constitution du Sénégal et le règlement intérieur de l’institution”.

A l’occasion de cette rencontre, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale “a échangé avec le CNGE sur les questions concernant la propagation du virus, le comportement des Sénégalais face à la pandémie, les dernières statistiques, la situation présente et les perspectives”.

“Après avoir écouté, avec attention, les propos introductifs du Comité national de gestion des épidémies, la Conférence des présidents a salué les efforts déjà consentis par le Comité et tous les personnels de santé et plaide pour le renforcement de la communication, par une sensibilisation méthodique, ciblée, qui tienne compte du profil des locuteurs et de celui des destinataires”, rapporte un communiqué transmis à l’APS.

Il note que c’est dans ce cadre que la Conférence des présidents “encourage l’action des leaders d’opinion, des diverses associations et corporations, et suggère de mettre davantage l’accent sur la communication de proximité, avec le déplacement des équipes, aussi bien dans le milieu urbain que dans le monde rural, dans les quartiers et dans les villages”.

Avant de lever la séance, indique le communiqué, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, au nom de la Conférence des présidents, “a adressé ses vifs remerciements et ses félicitations chaleureuses aux membres du CNGE, pour cette rencontre utile et pour les importantes informations fournies aux membres de la Conférence des Présidents”.

Selon Moustapha Niasse, les membres de la Conférence des Présidents “ont eu une compréhension plus précise des données, des enjeux et de l’impératif de gestion des moyens, des équipements, du temps et de la communication”.

“C’est pour toutes ces raisons que la Conférence des Présidents considère que le fatalisme ne devrait pas prendre le dessus sur la volonté, la lucidité et l’action concertée”, ajoute le communiqué.

BHC/BK/ASB

