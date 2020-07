ANNIVERSAIRE DE SUDFM – 26 ans au service des populations

La radio Sud Fm va souffler ce mercredi 1er juillet 2020 sa 26ème bougie. D’une aventure qui a débuté en 1994, la première radio privée au Sénégal occupe aujourd’hui une place de choix dans le paysage médiatique sénégalais. Son directeur général Baye Oumar Guèye promet d’ailleurs une nouvelle innovation au niveau de la grille des programmes de la radio pour être plus proche des auditeurs.

I l y’a 26 ans, le groupe Sud Communication lançait la radio Sud Fm à une époque où la RTS seule avait le monopole de l’information. De quoi marquer l’inauguration de la première radio privée du Sénégal en 1995 en présence de trois Chefs d’Etat africains en exercice : Abdou Diouf du Sénégal, Alpha Oumar Konaré du Mali et et Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya de la Mauritanie. Sans occulter le Principal Chef de l’opposition d’alors du Sénégal, devenu président de la République le 19 mars 2000, Me Abdoulaye Wade.

«TERMINER LES 4% QUI RESTENT POUR QUE SUDFM SOIT ECOUTEE ET ENTENDUE…»

De Chérif El Walid Sèye à Abdou Latif Coulibaly, Oumar Diouf Fall jusqu’à Baye Oumar Guèye, que de chemin parcouru. Aujourd’hui, 26 ans après, Sud Fm s’inscrit toujours dans le professionnalisme. «Ce qui fonde notre démarche, c’est d’être de plus en plus à l’écoute des préoccupations de nos auditeurs, de continuer à figurer parmi les passeurs d’intelligence de ce pays et surtout de pouvoir nous inscrire toujours dans la marche du temps avec ce que cela comporte comme mutation, innovation, engagement et entres autres», explique le directeur général de Sud Fm, Baye Oumar Guèye. Son challenge, dira-t-il, «terminer les 4% qui restent pour que Sud FM soit écoutée et entendue dans les moindres coins du territoire national puisque internet se charge de notre présence auprès de la diaspora sénégalaise et africaine ».

Baye Oumar Guèye n’a pas aussi manqué de rendre un vibrant hommage aux travailleurs de la radio en soulignant leur «dévouement». «Nous restons convaincus que ce qui porte une radio, c’est une information juste et vraie. C’est cela notre crédo. Sud Fm est avant tout une famille», laisse-t-il entendre. Aux auditeurs de Sud Fm, Baye Oumar Guèye leur dit ceci : «cet anniversaire aujourd’hui marque une autre innovation au niveau de la grille des programmes. Nous vous laissons découvrir au fur et à mesure de notre avancée. Cette radio, c’est la vôtre. N’oubliez pas que Sud s’appelle Sen Radio, la vôtre (en wolof)». Joyeux anniversaire, chers confrères !

Mariame Djigo | sudonline