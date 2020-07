Kim Kardashian devient milliardaire et détrône sa petite sœur Kylie Jenner

Après plus de dix ans passés sous le feu des projecteurs, Kim Kardashian est officiellement devenue milliardaire grâce à son entreprise de cosmétiques. Elle passe ainsi devant sa petite sœur Kylie Jenner qui était jusqu’ici la plus fortunée de la famille Kardashian.

Kim Kardashian a retrouvé son trône. La jeune femme à l’origine de la célèbre téléréalité “Keeping Up with the Kardashians” est officiellement devenue milliardaire, devançant sa sœur Kylie Jenner. Si la célébrité se voit être propulsée au rang des milliardaires, c’est grâce à sa marque de maquillage. La multinationale spécialisée dans les produits cosmétiques, Coty Inc, a acheté 20% de parts dans la marque de maquillage de Kim Kardashian West. En plus de gonfler son compte en banque, cet investissement va lui permettre de développer encore davantage son entreprise sur le long terme. Selon nos confrères de Reuters, cet investissement par Coty valorise la ligne de cosmétiques de Kim Kardashian West à 1 milliard de dollars.

“Ce partenariat va me permettre de me concentrer sur les éléments créatifs, pour lesquels je suis si passionnée, tout en bénéficiant des ressources incroyables de Coty”, a déclaré Kim Kardashian à la suite de l’annonce de cette collaboration.

La reine Kylie détrônée

Il y a quelques mois, Kylie Jenner détenait encore le rôle de “milliardaire de la famille”. En mars 2019, le magazine Forbes intronisait la petite princesse des cosmétiques dans le club des fortunes à 10 chiffres et plus. Au mois de mai de cette année, le magazine a pris la décision de retirer son titre de milliardaire à la célébrité. Le magazine soupçonne la jeune femme d’avoir menti sur sa fortune. Selon Forbes, le chiffre d’affaires réalisé en 2018 correspondait au tiers environ du montant donné par Kylie Jenner. La jeune maman de 22 ans a démenti ces accusations.