Le fils de John Wayne sort du silence pour défendre son père face à la polémique

Ethan Wayne a pris la parole pour défendre son père face à la polémique qu’une ancienne interview de John Wayne a suscitée. Dans cette interview, l’acteur tenait des propos racistes et parlait de “suprématie blanche”.

Ce lundi 29 juin, on apprenait que les membres du Parti démocrate d’Orange County (Californie) voulaient renommer l’aéroport John Wayne. L’acteur était connu pour ses idées conservatrices. Dans une interview donnée au magazine Playboy en 1971, l’homme expliquait qu’il croyait en la “suprématie de la race blanche” et qu’il estimait que les “noirs devaient être plus éduqués”. Il avait également tenu des propos dérangeants sur les Amérindiens et l’homosexualité. Les démocrates souhaitent rebaptiser l’aéroport Orange County Airport.

“John Wayne n’était pas un raciste”

Face à l’ampleur de la polémique, son fils, Ethan Wayne, a décidé de prendre la parole. Selon lui, il n’est pas acceptable de changer le nom de l’aéroport. “John Wayne n’était pas un raciste. Je sais que ce terme est décousu ces jours-ci, mais je le prends très au sérieux. Je comprends aussi comment nous en sommes arrivés là”, a expliqué le fils de John Wayne dans un communiqué de presse relayé par TMZ. “Il ne fait aucun doute que les paroles prononcées par John Wayne lors d’une interview il y a 50 ans ont causé de la douleur et de la colère”, a-t-il déclaré.

Si son fils ne dément pas les propos tenus par son père, il semble vouloir les nuancer. “Il ne soutenait en aucun cas la ‘suprématie blanche’ et croyait que les personnes responsables devraient gagner le pouvoir sans utiliser de la violence.” En faisant référence à la mort de George Floyd, l’homme continue: “Il aurait retiré ces officiers de George Floyd, parce que c’était la bonne chose à faire. Il défendrait le droit de chacun à protester et à œuvrer pour le changement.”

