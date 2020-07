Union européenne : l’Allemagne prend la présidence pour six mois

L’Allemagne prend mercredi 1er juillet la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois. Les chantiers sont nombreux pour Angela Merkel.

Angela Merkel s’offre un dernier défi. L’Allemagne prend mercredi 1er juillet la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois. Une présidence allemande décisive et surprenante. Personne ne pouvait imaginer il y a encore un an que la chancelière allemande serait aujourd’hui la championne de la relance et qu’elle défendrait un plan historique de 500 milliards d’euros de subventions. De l’argent qui de surcroît serait empruntée en commun au niveau européen.

Un tournant pour l’Europe

C’est un tournant que l’Allemagne veut faire prendre à l’Union européenne, en raison de la crise du coronavirus. Le timing est parfait pour Berlin et pour Angela Merkel. C’est la première fois depuis 13 ans que l’Allemagne assure cette présidence de l’Union européenne. La chancelière allemande va quitter le pouvoir l’an prochain. Elle pourrait profiter de cette présidence, selon un diplomate, pour façonner un “héritage”, explique le correspondant de France 2 en Allemagne Laurent Desbonnets.