Le départ de Meunier? “Pas correct sportivement et humainement”

Après de longues semaines rythmées par les rumeurs, Thomas Meunier s’est officiellement engagé avec Dortmund le 25 juin dernier. Fin de la saga? Non. Depuis l’annonce du transfert, c’est un possible prêt de deux mois au PSG pour finir la saison et clôturer le parcours en Ligue des Champions qui anime les discussions. Selon Ludovic Obraniak, le Diable Rouge ne doit pas revenir à Paris. Il estime que le Gaumais a manqué de respect “à l’institution”.

Parti pour rapidement revenir? L’hypothèse d’un retour temporaire de Thomas Meunier dans le vestiaire parisien semble s’éloigner. C’est sans doute sans lui que le club parisien va poursuivre la campagne de Ligue des Champions. Un choix logique, selon Ludovic Obraniak.

“Je n’ai pas aimé la façon dont il a quitté le PSG”

“Je suis tiraillé, je n’ai pas aimé la façon dont il a quitté le PSG. Je n’ai pas aimé ses dernières prestations. En fin de saison, il n’a pas été correct tant humainement que sportivement (…) Si j’étais Leonardo, je passerais à autre chose. L’effectif est amoindri, il y a peut-être besoin de lui, mais Leonardo tient beaucoup au respect de l’institution”, avance le consultant de la chaîne l’Équipe avant d’esquiver une question qui l’invite à préciser les raisons du prétendu “manque de respect”.

Dans un message d’adieu au PSG, le Diable Rouge avait souligné les “quatre années formidables” passées à Paris avant de remercier les supporters, staffs et joueurs “pour leur précieux et inconditionnel soutien.” Des remerciements pas destinés aux “tocards des réseaux ” sociaux.