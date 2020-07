Prix Sonatel 2020

Deck Mburu, Sen Edition et Set Tic sont les start-up gagnantes de la 5e édition du Linguère Digital Challenge (LDC 2019). Le jury final, présidé par Ramatoulaye Diagne Mbengue, rectrice de l’université de Thiès, a donc retenu Deck Mburu (chaîne digitalisée de production et de commercialisation de produits boulangers et pâtissiers à base de céréales locales) pour le 1er prix de 10 000 000 F CFA dont 7 500 000 en nature et un accompagnement d’une valeur de 2 500 000 F CFA.

Le 2e de 5 000 000 F CFA dont 2 500 000 en nature et un accompagnement d’une valeur de 2 500 000 F CFA, revient à Sen Edition (une plateforme mobile de e-learning et de e-commerce). Set Tic, une plateforme de gestion intégrée des déchets, a décroché le 3e prix de 4 000 000 F CFA dont 1 500 000 en nature et un accompagnement de 2 500 000 F CFA.

Le LDC est le prix Sonatel de l’entreprenariat numérique féminin dont l’objectif est de récompenser les trois meilleures entreprises sénégalaises dirigées par des femmes et évoluant ou utilisant les nouvelles technologies.