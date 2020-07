Un accord définitif trouvé au sujet de l’héritage de Johnny Hallyday

Laeticia Hallyday a déclaré qu’un accord définitif avait été trouvé avec Laura Smet au sujet de l’héritage de Johnny Hallyday, rapporte BFM TV ce vendredi 3 juillet.

Depuis la mort du chanteur, les deux clans se livraient une bataille sans merci au sujet de l’héritage de Johnny Hallyday. Ce vendredi 3 juillet, Laeticia Hallyday a annoncé via un communiqué de presse qu’un “accord définitif” avait été trouvé avec la fille de Johnny, Laura Smet. L’épouse du chanteur décédé a confié sa joie de voir Laura Smet saisir “cette main tendue”.

Clap de fin

“Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille”, peut-on lire dans le communiqué. Cet accord marquerait donc la fin de l’histoire autour de l’héritage de Johnny Hallyday.

Les détails de l’accord

Selon le journaliste de M6 François Vignolle, relayé par le magazine Closer, Laura Smet renonce à toutes poursuites judiciaires en France et reconnaît le testament américain qui ne prévoit aucun héritage pour les deux aînés. En contrepartie, la fille de Johnny aurait reçu un chèque de 2,4 millions d’euros de la part de Laeticia Hallyday. La veuve de Johnny conserverait également le patrimoine immobilier sur l’île de Saint-Barth, où est enterré Johnny Hallyday, à Los Angeles et Marnes-la-Coquette, évalué entre 28 et 34 millions d’euros. Toujours selon le journaliste, Laeticia paiera la dette fiscale évaluée à 34,7 millions d’euros, mais revue à la baisse par le fisc à environ 30 millions d’euros.