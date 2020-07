Espagne: l’Atlético, trop fort pour Majorque, consolide sa 3e place

Une nette domination, une victoire 3-0 et le podium final qui se rapproche: l’Atlético Madrid a vécu une soirée idéale, vendredi face à Majorque en ouverture de la 34e journée du Championnat d’Espagne, grâce notamment à un doublé d’Alvaro Morata.

L’attaquant international espagnol avait pourtant mal commencé son match, avec un penalty raté à la 25e minute. Poussé par derrière, dans la surface, par Aleksandar Sedlar, il avait voulu se faire justice lui-même, mais son tir a été stoppé par Manolo Reina.

Sauf qu’un joueur majorquin était entré dans la surface avant que le penalty soit tiré, ce qui offrit une nouvelle chance aux Madrilènes. Morata, courageux, s’en chargea à nouveau et, cette fois, trompa Reina d’un tir en pleine lucarne.

L’attaquant doubla la marque juste avant la pause. Idéalement servi dans la surface par Marcos Llorente, il n’eut qu’à pousser la balle dans le but vide (45e+4).

D’un tir chanceux de Koke, contré par un défenseur majorquin et trompant ainsi Manolo Reina, l’Atlético ajouta un troisième but en fin de match (76e) pour s’offrir une victoire tranquille.

Le score aurait pu être bien plus sévère pour Majorque, si Yannick Ferreira Carasco (18e, 42e) et Joao Felix (23e, 30e, 34e) avaient été plus réalistes devant le but.

– Majorque reste relégable –

Le Portugais de 20 ans a passé une très mauvaise soirée. Occasions manquées, passes ratées, manque de punch, tout cela a mené à son remplacement dès la 56e minute, la tête basse. Les 126 millions d’euros déboursés l’été dernier par l’Atlético pour l’arracher au Benfica ont semblé peser bien lourd sur ses épaules.

A l’inverse, un Majorquin a surnagé: Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid. Déjà séduisant face au FC Barcelone pour la reprise du championnat, le Japonais de 19 ans a une nouvelle fois fait étalage de son talent face à un grand d’Europe.

Mais les trajectoires de Joao Felix et de Takefusa Kubo sont bien différentes de celles de leurs clubs.

Cette victoire offre à l’Atlético (3e, 62 pts) cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, Séville, et approche les joueurs de Diego Simeone du podium final.

A l’inverse, Majorque continue de peiner en fond de classement. Quelques jours après une nette (et rare) victoire 5-1 face au Celta Vigo, le club des Baléares rechute avec cette cinquième défaite en sept matches depuis la reprise.

Majorque reste ainsi 18e, à 5 points du 17e et premier non-relégable, le Celta Vigo justement. Un an après son accession à la Liga, le retour en deuxième division se rapproche.

Résultat du match avancé de la 34e journée:

Atlético Madrid – Majorque 3 – 0

Samedi

(15h00 GMT) Celta Vigo – Betis Séville

(17h30 GMT) Valladolid – Alavés

(20h00 GMT) Grenade – Valence CF

Dimanche

(12h00 GMT) Athletic Bilbao – Real Madrid

(15h00 GMT) Espanyol Barcelone – Leganés

(17h30 GMT) Osasuna – Getafe

(20h00 GMT) Villarreal – Barcelone

Lundi

(17h30 GMT) Levante – Real Sociedad

(20h00 GMT) Séville – Eibar

