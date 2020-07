Gérard Depardieu retrouve Pierre Richard au cinéma

Gérard Depardieu et Pierre Richard se retrouvent des années après “La Chèvre” et “Les Compères” pour le film “Umami no tabi” du réalisateur Slony Slow.

Pierre Richard @PierreRichardPR

Amis pour la vie, amis pour le vin🍷#GerardDepardieu #PierreRichard pic.twitter.com/Opi2RsWj7s

Le film raconte l’histoire d’un chef étoilé joué par

Depardieu qui s’envole pour le Japon afin de trouver l’umami, la cinquième saveur du palais. En effet, on sait que la langue est capable d’identifier l’amer, le salé, le sucré et l’acide. Il existe une cinquième saveur et c’est le Japon qui l’a découverte, la baptisant Umami. Son meilleur ami, ostréiculteur joué par Pierre Richard, l’accompagne dans cette aventure.

Pierre Richard a partagé, fin juin, une photo le montrant aux côtés de Gérard Depardieu. “Amis pour la vie, amis pour le vin”, légendait-il. Ce n’est pas Benoît Poelvoorde, qui avait tourné Saint-Amour avec Depardieu, qui contredira la formule. “Je n’ai jamais bu autant de vin”, disait-il à l’époque en évoquant le tournage. “On a bu tout ce qui se buvait.”

“Umami no tabi” est annoncé pour l’année prochaine.