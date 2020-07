Covid – 19 – Marché HLM – L’insoutenable spectacle des eaux usées

“Nous constatons, la mort dans l’âme, les eaux usées déferlent de partout aux alentours du marché des hlm et dans la cité. Compte tenu de la situation pandémie au Sénégal et particulièrement dans la capitale surtout de ce début hivernage, notre inquiétude est sans limite”, s’indigne un riverain.

” Nous alertons les autorités et l’ONAS de réagir dans les plus bref délais avant que la situation ne devienne insoutenable voire incontrôlable.

Dans le même ordre d’idée nous signalons des affaissements de terrain sur la voie publique dû à l’occupation et aux constructions sur les emprises de la voie publique.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire !!! Réagissons ensemble pour sauver notre quartier de l’anarchie et du laxisme !!!!”, a-t-il alerté.