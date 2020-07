PREMIER LEAGUE (33e JOURNEE) – Kouyaté presque sauvé, Sarr menacé de relégation

La lutte pour le maintien continue pour les Sénégalais Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr. Et cette 33e journée sera décisive pour eux. Le premier est quasiment sauvé. Le second va devoir lutter pour éviter une descente en Championship.

Liverpool a certes décroché le titre de champion d’Angleterre depuis le 25 juin dernier, mais cela ne tue pas l’enjeu de la 33e journée dont le coup d’envoi est donné ce samedi. Dans leur quête de records (atteindre la barre des 100 points réalisés par City la saison dernière), les Reds reçoivent, ce dimanche, Aston Villa (18e, 27 pts). Sévèrement battus par le champion sortant sur son terrain, jeudi dernier, Sadio Mané et ses coéquipiers ont l’occasion de se reprendre face au promu, premier relégable. C’est également l’occasion pour le Sénégalais (15 buts) de se remettre en selle dans la course au titre de meilleur buteur, menée par l’attaquant de Leicester, Jimmy Vardy et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal (19 réalisations).

Cet acte 33 de la Premier League est aussi déterminant pour le maintien et l’attribution des places en compétitions européennes (Ligue des champions et Europa League).

Du côté des Sénégalais, Sadio Mané s’est déjà tiré d’affaire avec le sacre prématuré de son équipe. Ses coéquipiers en sélection, Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr, eux, sont concernés par la lutte pour le maintien. Le premier nommé et son club Crystal Palace se déplacent sur le terrain de Leicester, ce samedi. Kouyaté et sa bande ont besoin d’une victoire pour espérer garantir leur place en 1re division, dès ce week-end. Mais leur mission ne sera accomplie qu’en cas de succès combiné à des faux-pas simultanés des mal classés Aston Villa (18e, 27 pts) et Bournemouth (19e, 27 pts). Le voyage s’annonce périlleux pour Crystal Palace (12e, 42 pts), puisqu’il affronte le 3e au classement. Leicester (3e, 55 pts), menacé par ses poursuivants Chelsea (4e, 54 pts) et Manchester United (5e, 52 pts), doit réagir pour rester dans le Big Four, qualificatif à la Ligue des champions. Les Foxes ont eu l’avantage de s’imposer à l’aller (2-0) sur le terrain de leur adversaire du jour, Crystal Palace.

Mais depuis la reprise, les partenaires de Jamie Vardy n’ont pas remporté le moindre match. Ils ont réalisé deux matches nuls contre des formations modestes comme Watford (1-1) ou Brighton (0-0), deux défaites face à Everton (1-2) et Chelsea (0-1) en Cup. Cette baisse de forme peut être donc bénéfique pour les Eagles. Ces derniers ont réussi la reprise (après confinement) avec deux victoires face à des formations luttant pour le maintien, Watford (1-0) et Bournemouth (0-2), avant de chuter lourdement face au nouveau champion Liverpool (0-4).

Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace, cloué dans le ventre mou du classement (12e 42 pts) sont donc plus à l’aise dans la lutte pour le maintien, à six journées du terme de la Premier League. Ce qui n’est pas le cas pour Watford d’Ismaïla Sarr (17e, 28 pts). La formation managée par Nigel Pearson est actuellement menacée par Aston Villa (18e, 27 pts), Bournemouth (19e, 27 pts) et Norwich (20e, 21 pts). Elle se rend à Chelsea (4e, 54 pts) en match de clôture de la journée du samedi. La tâche parait donc difficile pour l’ancien attaquant de Génération Foot et ses coéquipiers. Cela est d’autant plus vrai qu’ils n’ont pas marqué lors de leurs trois derniers déplacements et ont perdu leur dernière rencontre de Premier League (1-3) contre Southampton. Du coup, les Hornets vont devoir lutter pour éviter une descente en Championship. D’ailleurs, contre les six premiers du classement, Watford a toujours perdu sans marquer. Les Hornets ont aussi perdu dix fois cette saison à l’extérieur.

Leurs adversaires, pour leur part, ont bien entamé leur retour. L’équipe de Chelsea s’est tout de suite remise en jambes avec des victoires en championnat dont une contre Man City plus une qualification en demi-finales de la Coupe d’Angleterre. Les poulains de Frank Lampard voudront donc confirmer leur dynamique et rester dans le Top 4 qualificatif à la Ligue des champions.

OUMAR BAYO BA

ENQUEEPLUS