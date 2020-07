Japon : des inondations et glissements de terrain font plusieurs dizaines de victimes, les opérations de secours se poursuivent

Selon un bilan provisoire, dix-neuf personnes sont mortes et 18 autres sont en “arrêt cardio-respiratoire”, un terme utilisé au Japon avant le constat officiel du décès par un médecin. Treize personnes étaient par ailleurs toujours portées disparues lundi.

Les intempéries au Japon ont déjà fait plusieurs dizaines de victimes, selon un bilan provisoire. Des dizaines de milliers de sauveteurs sont toujours mobilisés lundi 6 juillet, dans des zones du sud-ouest du pays ravagées par des inondations et des glissements de terrain ce week-end. Quelque 40 000 policiers, pompiers, garde-côtes et membres des Forces d’autodéfense japonaises tentent de porter secours aux sinistrés et de rechercher les personnes toujours portées disparues.

Dix-neuf personnes sont mortes et 18 autres sont en “arrêt cardio-respiratoire”, un terme utilisé au Japon avant le constat officiel du décès par un médecin, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement devant la presse. Treize personnes sont par ailleurs toujours portées disparues, tandis qu’environ 800 autres ont été secourues, a-t-il ajouté.

“Les sauveteurs poursuivent sans relâche leurs recherches”, a déclaré lundi à l’AFP un porte-parole de la région de Kumamoto, sur l’île de Kyushu. Des pluies records y sont tombées tôt samedi matin, faisant déborder les rivières et inondant les zones à faible altitude. Des routes et des ponts ont été emportés par les crues, coupant du reste du monde les communautés les plus isolées. Dans l’une des zones les plus touchées, des habitants ont écrit les mots “riz, eau, SOS” au sol, pendant que d’autres agitaient des serviettes pour appeler à l’aide, selon des images prises par hélicoptère.

Nous avons reçu des appels de gens souhaitant quitter leurs habitations mais qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes.

Un pompier de la région de Kagoshima

à l’AFP

Certaines routes sont toujours submergées, rendant impossible la circulation dans ces zones sinistrées, a ajouté ce pompier. Son équipe a pu secourir 11 personnes avec des canots pneumatiques.

Des centaines de milliers d’habitants appelés à partir de chez eux

De fortes pluies sont encore attendues dans la région de Kumamoto jusqu’à mardi matin. L’Agence météorologique japonaise a recommandé à des centaines de milliers d’habitants des préfectures de Kumamoto et de Kagoshima d’évacuer leurs logements.

En plus des intempéries persistantes, les opérations de secours sont compliquées par les risques de nouvelles contaminations par le coronavirus. Des cloisons ont été installées dans les centres d’évacuation pour préserver une distance physique, et les déplacés sont appelés à se laver les mains fréquemment et à porter des masques.

Plus de 4 600 foyers des régions sinistrées sont toujours privés d’électricité lundi matin, et 7 000 foyers n’ont toujours pas accès à l’eau potable, a précisé le porte-parole du gouvernement.