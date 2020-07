La Ligue des Champions, nouvel objectif du Bayern

Vainqueur de la Coupe d’Allemagne samedi soir et auteur d’un second doublé de rang, le Bayern est désormais en course pour un triplé. Hansi Flick, coach des Bavarois, a fait de la prochaine Ligue des Champions un réel objectif.

“Je suis déjà impatient de préparer l’équipe à son nouvel objectif, la finale de la Ligue des Champions”, a déclaré le T1 du Rekordmeister lundi. La principale compétition continentale reprendra en août après une longue pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19. Ce tournoi final se disputera à Lisbonne du 12 au 23 août.

“Nous savons que de tels matches, disputés sur une seule rencontre, ne sont jamais simples”, a avoué Flick, pour qui “il faut être prêt au bon moment”. Après des obligations commerciales lundi après leur 20e sacre en Coupe d’Allemagne, les joueurs bavarois vont bénéficier de 13 jours de vacances avant d’entamer leur préparation. “Les joueurs ont l’occasion de respirer, récupérer mentalement et retrouver de l’énergie”, a ajouté Flick.

Avant de penser à la finale, le Bayern devra d’abord confirmer en huitièmes de finale retour son large succès de l’aller (3-0) contre Chelsea.

Sur une impressionnante série de 11 victoires en autant de matches depuis la reprise du football allemand mi-mai, le Bayern pourrait, en cas de sacre européen en août, signer le second triplé de son histoire après celui acquis lors de la saison 2012-2013 dans la sillage d’Arjen Robben et Franck Ribéry.

