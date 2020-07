Education nationale : SIMEN, des plateformes qui simplifient les procédures administratives

SIMEN est un projet qui vise la refonte complète du système d’information du Ministère de l’Education nationale. Cela, en vue d’une meilleure utilisation des TIC, dans la conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques éducatives du gouvernement sénégalais.

Les technologies de l’information et de la communication ont simplifié diverses tâches dans la gestion des ressources humaines. Conséquemment, elles constituent un impératif pour toute structure qui veut rendre son personnel plus productif.

Le Système d’information et de Management de l’éducation nationale (SIMEN) est mis en place par le Ministre de l’éducation nationale en juillet 2016. Ainsi, il vise entre autres objectifs : la modernisation et l’optimisation des ressources infrastructures (virtualisation) et humaines (compétences); la mise en place de ressources numériques pédagogiques accessibles, en ligne, à toute la communauté éducative; la mise à disposition de l’information et son partage, en améliorant le travail collaboratif ; le rapprochement du service public de l’éducation, du citoyen etc.

« On avait différentes applications à savoir FUP, FINPRONET, STATEDUC, PLANETE, etc. Cependant, elles n’étaient pas en relation. Ainsi, avec l’arrivée du Ministre, il a été décidé de réformer le FUP (Fichier Unique du Personnel) en le rendant plus performant. Ce qui veut dire, avec plus de fonctionnalités en gestion de ressources humaines. C’est ainsi qu’est née MIRADOR», indique Seyni Ndiaye FALL, Coordonnateur du projet.

Ensuite, vu que chaque application avait sa propre base de données et qu’il n’y avait aucune communication entre ces dernières, il a été noté beaucoup d’incohérences dans les données.

Conséquemment, Monsieur Serigne Mbaye THIAM a mis en place le SIMEN qui va fédérer toutes les plateformes du MEN autour de l’Identifiant de l’Education nationale (IEN).

« C’est ainsi qu’est né le SIMEN qui a pour objectif de procéder à la refonte complète du système d’information du ministère de l’éducation. Tout ce qui est statistiques, données… y est. En résumé, nous sommes le bras technique de toutes les directions du ministère.», confie M. Fall.

SIMEN, une dématérialisation des procédures administratives

L’un des sujets qui revient le plus dans les revendications syndicales et beaucoup décrié par le personnel enseignant, c’est la lenteur dans la gestion des dossiers d’examen. Autrement, c’est la lenteur dans le traitement des dossiers administratifs très importants dans la carrière des enseignants. Actuellement, tout cela deviendra un vieux souvenir.

« On avait constaté qu’il y avait beaucoup de lenteurs dans les dossiers des candidats au CEAP et au CAP. Le SIMEN a réussi à créer une application qui permet de planifier les visites de classe. En plus, elle permet de remplir la fiche d’inspection qui sera générée automatiquement à la fin de prestation du candidat. » Par la suite, elle est signée par les différents membres de la commission, à savoir, l’inspecteur, le directeur d’école, l’enseignant membre et le candidat. Après cela, la fiche est réintroduite dans une application qui est celle du courrier qui va assurer la transmission hiérarchique du dossier.

Niveau de déploiement

En phase de déploiement, plus de 57 000 enseignants et personnel administratif se sont inscrits sur la plateforme. « Nous comptons enrolé l’ensemble des agents dès la prochaine rentrée scolaire. », déclare notre interlocuteur qui est certain que le SIMEN va automatiser et faciliter énormément les procédures.

Utilisée dans toute l’inspection d’Académie de Kaolack, les remarques sont satisfaisantes. « Ils l’ont testé et ils se sont rendus compte que les procédures sont simplifiées. Ils ont apprécié que tout pouvait se faire en un temps record. Non seulement, c’est moins de travail, moins de temps mais également, elle leur permet surtout, de voir le maximum de candidats…»

Désormais, avec l’application qui gère le courrier, il est facile d’identifier à quel niveau se trouve le blocage d’un dossier.

Le SIMEN est en même temps, un outil qui permet à l’ensemble des acteurs du système éducatif (élèves, enseignants et parents d’élèves) de communiquer directement. Ainsi, il rend fluide la transmission des dossiers et des informations.

Chaque enseignant qui s’inscrit sur cette nouvelle plateforme a droit à une adresse électronique en plus d’un identifiant. En conséquence, il pourra suivre personnellement tout dossier lui concernant au sein du ministère sans se déplacer. Avec le SIMEN, le Ministère de l’Education nationale est au coeur de la dématérialisation.

« Chaque enseignant inscrit, bénéficie des outils de Google et de Microsoft. Il aura accès à la fois, à l’ensemble des applications d’Office 365 et de G-Suite de Google», explique Seyni Ndiaye FALL.