Le coronavirus était-il déjà présent dans le monde entier avant de s’activer en Chine?

Le nouveau coronavirus pourrait exister depuis bien plus longtemps qu’on ne le pense. Selon l’épidémiologiste Tom Jefferson de l’université d’Oxford, qui s’est exprimé dans les pages du journal britannique The Telegraph, de nombreux virus sont “en sommeil” dans le monde entier et émergent lorsque les conditions sont favorables.

Selon M. Jefferson, qui est affilié au Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de l’université d’Oxford, il existe également plusieurs preuves que le virus était déjà présent ailleurs avant que l’épidémie ne se déclenche en Chine.

Échantillons

La semaine dernière, des virologues espagnols ont annoncé qu’ils avaient trouvé des traces de l’agent pathogène dans des échantillons d’eaux usées prélevés en mars 2019, neuf mois avant l’apparition du coronavirus. Des scientifiques brésiliens en ont trouvé des traces en novembre et des chercheurs italiens à la mi-décembre, dans des échantillons d’eaux usées de Milan et de Turin.

Le Dr Jefferson pense que de nombreux virus sont en sommeil dans le monde entier et émergent lorsque les conditions sont favorables, ce qui signifie également qu’ils peuvent disparaître aussi vite qu’ils arrivent.

“Je pense que le virus était déjà répandu dans le monde entier avant que la pandémie n’éclate”, a déclaré M. Jefferson au Telegraph. “C’est probablement un virus dormant qui a été activé par les conditions environnementales”.

Grippe espagnole

Au début du mois d’avril, les îles Malouines, un petit archipel éloigné de l’Atlantique Sud, ont annoncé leur premier cas. “D’où a-t-il bien pu venir?”, s’interroge le Dr Jefferson. “Il y avait aussi un bateau de croisière qui reliait la Géorgie du Sud à Buenos Aires. Les passagers ont été contrôlés, puis le huitième jour (…) ils ont eu un premier cas. Était-ce dans des aliments préparés qui ont été décongelés, activant ainsi le virus?”

L’épidémiologiste a comparé la situation à celle de la grippe espagnole. En 1918, environ un tiers des habitants des îles Samoa sont morts de la maladie, sans avoir eu aucun contact avec le monde extérieur. “L’explication pourrait être que ces virus vont et ne viennent de nulle part, mais qu’ils sont toujours parmi nous et que quelque chose les active. Cela pourrait être la densité humaine ou les conditions environnementales, et c’est ce sur quoi nous devrions nous pencher”.

Il pourrait être intéressant d’examiner pourquoi il y a tant de foyers dans les usines de transformation de viande et les usines alimentaires, par exemple.

Transmission fécale

D’après Tom Jefferson, le nouveau coronavirus pourrait également être transmis par les égouts et les toilettes communes. “Il y a de nombreuses preuves que d’énormes quantités du virus se trouvaient dans les eaux usées partout dans le monde, et de plus en plus de preuves qu’il existe une transmission fécale. Il y a une forte concentration du virus dans les eaux usées où la température est de quatre degrés, ce qui est la température idéale pour qu’il se stabilise et qu’il s’active probablement. La température dans les usines de transformation de viande est également souvent à quatre degrés”, a-t-il expliqué.

Bonne nouvelle: selon la théorie de Jefferson, un virus peut également disparaître aussi soudainement qu’il est apparu, comme le virus du SRAS. “Où est passé le SARS 1? Il a juste disparu”.