Pourquoi Tom Cruise sera-t-il dispensé de quarantaine à son arrivée au Royaume-Uni?

Le gouvernement britannique a annoncé que plusieurs stars hollywoodiennes, incluant Tom Cruise, seraient exemptées de quarantaine à leur arrivée au Royaume-Uni. Le but est de redynamiser l’industrie du film dans le pays.

Le secrétaire d’État à la culture, Oliver Dowden, a annoncé cette nouvelle décision qui permettra à différents grands noms d’Hollywood et du sport de se rendre au Royaume-Uni sans passer par la case quarantaine à leur arrivée. Selon lui, ces personnes pourront respecter le principe de la “bulle” pendant 14 jours.

Le secrétaire d’État a eu une discussion en ligne avec le célèbre acteur Tom Cruise au sujet de “Mission Impossible 7 et 8″ dont le tournage a été interrompu en février et devrait reprendre en septembre dans les studios de Leavesden, près de Londres. Ils ont discuté ensemble de ces nouvelles mesures.

Redynamiser l’industrie du cinéma

Par la suite, Oliver Dowden a déclaré dans un communiqué: “Nous voulons que l’industrie se remette sur pied et exempter de quarantaine un petit nombre d’acteurs et d’équipes essentielles fait partie de notre engagement continu à faire en sorte que les caméras tournent à nouveau en toute sécurité.”

“Les blockbusters les plus importants et les séries les plus audacieuses sont conçus sur le sol britannique. Notre créativité, notre expertise et les niches fiscales que nous proposons aux entreprises audiovisuelles signifient que nous sommes très demandés, et que cette demande est bénéfique pour notre économie”, a-t-il ajouté.

D’autres productions ont été touchées par la crise du coronavirus et sont donc momentanément à l’arrêt au Royaume-Uni. Parmi elles: “Batman”, “les Animaux fantastiques 3″ et la série Netflix “The Witcher”.