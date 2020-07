Abdou Karim Guèye beneficie d’une liberté provisoire

Abdou Karim Guèye, activiste, a bénéficié ce 08 juillet d’une liberté provisoire. Il était incarcéré pour incitation au trouble à l’ordre public, suite à des propos tenus dans une video où il dénonçait la mesure de fermeture des mosquées, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Ses avocats, Me Khoureyssi Bâ, et Me Babacar Ndiaye et Me Seyba Danfakha précisent avoir introduit une demande de liberté provisoire pour des raisons humanitaires. Selon leurs propos, l’activiste est très malade et est depuis sa condamnation hospitalisé au Pavillon spécial. Il s’y ajoute qu’il n’y a plus de risque de trouble à l’ordre public, ont-ils souligné.

LESOLEIL