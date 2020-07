AMADOU HOTT ENTAME UNE TOURNÉE À SAINT-LOUIS

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, entame ce jeudi une tournée de deux jours dans la région de Saint-Louis (nord), annonce un communiqué reçu à l’APS.

La même source précise que le ministre rendra visite aux entreprises qui ont bénéficié du mécanisme de financement d’un montant de 200 milliards FCFA mis en place par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre les impacts de la Covid-19.

Amadou Hott va rencontrer les organisations professionnelles du secteur privé local et des chefs d’entreprises de la région de Saint-Louis, pour échanger sur le mécanisme de financement et le programme de relance de l’économie nationale (PREN) en cours d’élaboration par les services du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, souligne le communiqué.

Le ministre visitera les entreprises SERIC et CASL à Saint-Louis, ainsi que VITAL dans l’arrondissement Mbane, dans le département de Dagana, fait-on savoir dans le texte.

Il ajoute que le ministre va boucler sa tournée par une rencontre avec le personnel du service régional de la planification (SRP) et la Plateforme locale d’Investissement (PLI) de Saint-Louis.

