ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE SUR LE NET : L’ASUTIC PLAIDE L’APPLICATION DE LA LOI DANS TOUTE SA RIGUEUR

L’Association des utilisateurs des TIC (ASUTIC) plaide pour l’application de la loi dans toute sa rigueur contre les auteurs d’atteintes au droit à la vie privée.

Dans un communiqué transmis à l’APS, l’ASUTIC constate qu’encore une fois, ’’l’actualité au Sénégal est dominée par la publication sur internet et les réseaux sociaux de contenus privés’’, allusion aux injures du député Moustapha Cissé Lô.

Des insultes de Moustapha Cissé Lo à l’endroit de Farba Ngom et de Yakham Mbaye, dans une bande sonore, ont été largement relayées par les réseaux sociaux.

M. Lô, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale a été exclu de son parti l’Alliance pour la République (APR)

“Au fur et à mesure de l’accroissement de l’accès à internet et de son appropriation par les populations, une tendance inquiétante s’est développée et est devenue aujourd’hui bien ancrée dans les habitudes des sénégalais : la divulgation de contenus privés sur les réseaux sociaux qui finissent sur la place publique”, déplore l’association.

Elle estime que “ces agissements malveillants sur l’honneur et la réputation, par la diffusion d’une conversation privée, de messages électroniques, SMS, images et autres sans avoir le consentement de la personne concernée constitue une intention manifeste de nuire en portant atteinte au droit à la vie privée”.

L’ASUTIC souligne qu’il faut “informer les citoyens sur les moyens techniques et les voies de recours dont ils disposent pour se protéger, sensibiliser les citoyens au recueil du consentement afin de les mettre en garde contre la collecte et les mauvais usages des données d’autrui”.

Elle invite les autorités à “élaborer un ensemble d’outils pédagogiques visant à développer et à promouvoir auprès des jeunes un usage responsable du numérique en particulier au devoir de respecter le droit à la vie privée en ligne”.

L’Association des utilisateurs des TIC (ASUTIC) du Sénégal est présentée comme une organisation à but non lucratif qui travaille à protéger les droits numériques, soutenir l’économie numérique et promouvoir l’écologie numérique.

Son objectif est aussi de ’’contribuer au renforcement de la démocratie à travers la transparence, la responsabilité des décideurs et la participation des citoyens, sur la base de l’égalité de genre”.

