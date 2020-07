PODCAST. Les grandes pandémies à travers l’Histoire (1/2)

Dans ce troisième épisode, Olivier Emond s’interroge sur la grande histoire des pandémies de la prehistoire jusqu’à nos jours.

Les grandes pandémies à travers l'Histoire (1/2)

Les Hommes et les virus, c’est de l’histoire ancienne, l’histoire d’un partenariat permanent, pour le meilleur et parfois pour le pire tant cette relation a régulièrement virer au drame pour les populations au fil des siècles.

Ces pandémies qui ont marqué l’Histoire

On retrouve trace de ces grandes épidémies virales dès le Néolithique, il y a plusieurs milliers d’années et elles marquent ensuite régulièrement les civilisations, de la Grèce antique avec les pestes d’Athènes à aujourd’hui avec l’actuelle pandémie de Sars-Cov-2 en passant par l’Empire romain et par exemple la peste justinienne ou encore le Moyen Age avec la grande peste noire.

Pour parcourir cette histoire, en deux parties, convions Philippe Charlier. Il est médecin légiste de formation mais aussi anthropologue et il dirige aujourd’hui le département de la recherche au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris.

