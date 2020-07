OPINION – «Le Sénégal au cœur»

Durant toute la campagne présidentielle 2011, le peuple sénégalais a exprimé, dans un élan unanime, son engagement à restaurer la démocratie et l’Etat de droit et à refonder une nouvelle citoyenneté. Le 26 mars 2012, les Sénégalais, debout, ont mis fin à l’ancien régime qui avait fini de rassembler, autour de lui, toutes les tares de la mauvaise gouvernance.

L’élection du Président Macky Sall à la magistrature suprême peut être analysée comme un engagement de celui-ci devant le peuple sénégalais à mener le pays sur les chemins de restauration des principes fondamentaux de la République que sont les droits intangibles politiques et sociaux et vers l’essor économique.

Par son élection, dans ce contexte, Macky Sall incarne forcément l’aspiration de tout un peuple à un Sénégal nouveau. Cette vision clairement exprimée s’est traduite dans le Plan Sénégal émergent et les différentes réformes initiées par le nouveau régime.

C’est pourquoi l’objectif de mettre le Sénégal sur la voie du développement solidaire et inclusif avec le soutien de tout un peuple, constitue, pour l’essentiel, la feuille de route du Président Sall.

Il importe, cependant, de relever que rien n’est hasard dans l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. En effet, dès 2008, Il a renoncé à tous ses privilèges pour aller à la rencontre du Sénégal profond. Sur ce chemin de solitude, il sera rejoint par d’autres patriotes, souvent de sa génération.

L’élection présidentielle est la rencontre d’un homme et d’un pays, dit-on. Cette rencontre ne se résume pas à une campagne électorale. En abandonnant tout et en choisissant un cheminement personnel, Macky Sall s’est donné les moyens d’écrire sa propre histoire, de se choisir un destin. Il s’est imprégné de l’énergie et des ressources immenses du peuple sénégalais et a apprécié sa haute conscience citoyenne. En étant à l’écoute du pouls profond de la nation, dans sa grande diversité, il s’est mis dans une relation fusionnelle avec son pays et a éprouvé un fort sentiment d’amour qui a fondé sa réflexion pour construire un destin commun sur le fondement des réalités nationales.

En réalité, c’est ce voyage initiatique, qui est le soubassement du Pse, qui traduit la projection des Sénégalais sur leur propre devenir. Le Pse, au-delà de ses axes stratégiques, vise surtout :

– L’augmentation du pouvoir d’achat des Sénégalais grâce à une politique porteuse de croissance de leur revenus et une baisse sensible des prix des services et des biens de première nécessité ;

– La progression du mode de vie des Sénégalais à travers leurs conditions matérielles d’existence et des facteurs socio-culturels qui déterminent leurs habitudes de consommation ;

– L’amélioration de la qualité de vie des populations par l’accès à des biens matériels et des éléments immatériels tels que la qualité de l’environnement, la sécurité individuelle et collective, les libertés politiques et économiques.

L’Apr, la coalition Benno book yakkar et tous les Sénégalaises et Sénégalaises de bonne volonté qui soutiennent et accompagnent l’action du président doivent prendre conscience qu’au-delà du soutien à un homme, à un programme d’avenir, ils constituent la force indispensable pour assurer la réussite brillante de toute une génération.

L’élection du Président Macky Sall est, certes, le résultat du combat d’un homme, mais elle est aussi celui de toute une génération responsable qui ambitionne de faire entrer, définitivement, le Sénégal dans l’ère de la modernité. Le parcours et l’itinéraire du Président Sall ont fait que nul plus que lui, dans le contexte de l’époque et celui de nos jours, ne pouvait et ne peut assurer, pour ce mouvement de génération, un leadership opérant.

Je peux le dire, c’est ma conviction profonde : Macky Sall est une chance pour le Sénégal. Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, un schéma définit de façon globale les voies et moyens de conduire notre pays sur la voie de l’émergence.

Le choix du peuple obéit toujours à une certaine rationalité, car les citoyens sont capables de distinguer les programmes et les réalisations concrètes qui améliorent leurs conditions de vie.

Macky Sall a l’étoffe d’un Président ; la majorité du peuple adhère à son offre politique clairement exposée, comme l’atteste les résultats des différentes élections ; il a conduit des réformes majeures autour de plaidoyers pour des valeurs partagées et c’est un homme qui a une grande proximité avec son peuple ; il a enfin mis en place un programme économique et social cohérent et documenté.

Il est aisé de constater que l’action du gouvernement fondée sur ces axes centraux ci-dessus impacte positivement le quotidien de chaque Sénégalais.

La génération du Président Macky Sall a la chance d’être dirigée par un homme au parcours exceptionnel que les circonstances de la vie et son engagement ont mis en situation d’être fortement impliqué dans l’histoire de son époque et de contribuer significativement à l’évolution de la société sénégalaise.

Face à l’avenir, il est du devoir des partisans du Président de rester unis pour consolider son leadership, de demeurer en tant que parti, coalition et sympathisants, des acteurs incontournables de la mise en œuvre du Pse à l’horizon 2035 et ainsi, pérenniser notre position sur l’échiquier politique national.

Toute démarche solitaire et toute stratégie personnelle, dans nos rangs, seraient à contre-courant de l’histoire qui s’écrit sous nos yeux.

Par Abdou Ndéné SALL

Ingénieur polytechnicien

Mba Banque et Finance