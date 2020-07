Flight Simulator 2020 prendra son envol le 18 août

Pour la sortie du nouvel opus de son simulateur de vol, le célèbre Flight Simulator, on peut dire que Microsoft a eu le sens du teasing. L’éditeur a égrainé au fil des mois des séquences vidéo bluffantes de réalisme pour appâter les amateurs. L’attente ne sera plus longue puisque Microsoft vient d’annoncer officiellement la date de sortie du simulateur de vol qui a fait ses premiers tours de piste il y a 32 ans. Programmé pour le 18 août, il sera disponible à la fois en téléchargement ou en version boîte via Aerosoft, ainsi que sur le Xbox Game Pass pour les PC en version bêta. Pour le moment, la date de disponibilité de l’édition dédiée aux consoles Xbox n’est pas annoncée.

Flight Simulator 2020 se déclinera en trois versions. Vendue 69,99 euros, l’édition Standard proposera 30 aéroports et une vingtaine d’appareils, avec l’A320 Neo, le Boeing 747, et des petits avions, tels les Cessna 152, ou le Robin DR400 très présent dans les aéroclubs français. Pour 89,99 euros, la version Deluxe ajoutera cinq avions et cinq aéroports internationaux en plus. Enfin, l’édition Premium Deluxe vendue 129,99 euros en ajoute encore cinq de plus à la version Deluxe.

Le trafic routier et la météo en temps réel

Cela fait sept ans que l’univers aéronautique de Flight Simulator était resté cloué au sol. D’après les teasers diffusés et les images qui circulent, cela valait le coup d’attendre. Les scènes dévoilent des détails relevant du photoréalisme et bien souvent, il est difficile de différencier de véritables photos aériennes de celles générées par le simulateur de vol. Selon Microsoft, les 37.000 aéroports de la planète sont présents. Deux milliards d’arbres ont été « plantés » en 3D et 1,5 million de bâtiments. En plus des paysages, le trafic routier est représenté, ainsi que la météo en temps réel. Les animaux feraient également partie du scénario.

Futura