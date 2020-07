FOOT – ANNULATION DE LA SAISON 2019-2020 – Une décision controversée

Les acteurs du foot local ne sont pas totalement en phase avec la décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de prononcer l’arrêt définitif de tous les championnats, sans pour autant désigner des vainqueurs, ni attribuer des promotions à tous les paliers. Beaucoup d’entre eux ont déploré, dans un entretien avec ‘’EnQuête’’, le non sacre de Teungueth FC (en Ligue 1) et de la Linguère de Saint-Louis (en Ligue 2), dont le président de l’Académie Génération Foot Mady Touré, le journaliste au quotidien sportif ‘’Stades’’ Demba Varore et le consultant Cheikh Tidiane Bitèye.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a, durant des mois, nourri l’espoir de poursuivre la saison 2019-2020, a finalement accepté de voir la réalité en face et mis fin aux championnats locaux. Cette décision de tout arrêter pour cause de pandémie de Covid-19 est saluée par les acteurs du ballon rond sénégalais. Pour eux, c’est la meilleure façon de pouvoir bien appréhender le futur, surtout que la fin de la propagation du virus dans le pays est loin d’être connue. C’est notamment l’avis du président de l’AS Pikine et celui de Génération Foot, dans un entretien avec ‘’EnQuête’’.

‘‘Personne ne maitrise à quelle période on sera en mesure de jouer dans les conditions que l’on souhaite. Moi-même et d’autres acteurs du football avions réagi au début. Nous avions proposé un arrêt définitif du championnat, pour qu’on ait plus de visibilité pour la saison prochaine. Mais la fédération n’avait pas suivi notre suggestion. Elle envisageait plutôt de reprendre les matches dans le futur’’, indique Modou Guèye.

Cependant, le choix du Comité exécutif de la FSF d’annuler les championnats nationaux sans attribution de titre de champion et de geler les promotions et les relégations à tous les niveaux, est mal perçu par certains. D’ailleurs, le Teungueth FC et la Linguère de Saint-Louis, respectivement leaders de la Ligue 1 (33 pts) et de la Ligue 2 (28 pts) sont montés au créneau, le week-end dernier, pour dénoncer la décision inopportune de la fédération. Lors de leur rencontre avec la presse, les dirigeants du club rufisquois ont fustigé la mesure prise par les fédéraux de ne pas leur attribuer le titre de champion du Sénégal. Selon eux, le critère de ratio de matches joués ne tient pas. Le président de TFC, Babacar Ndiaye, et ses collaborateurs réclament tout simplement le sacre. Au cas contraire, ils menacent de boycotter la Ligue africaine des champions pour laquelle le club rufisquois a été désigné pour représenter le Sénégal la saison prochaine.

Pour leur part, les dirigeants de la Linguère de Saint-Louis ont tenu à exprimer leur ‘’ferme et irréfragable opposition à la décision arbitraire de geler les promotions en L1’’. Les Saint-Louisiens se disent prêts à engager le combat pour faire rétablir leurs droits. Ainsi, ‘’la Linguère a pris l’engagement de faire recours à tous les moyens de droit à sa disposition pour la réformation de cette décision abusive et impropre’’.

‘’Les incohérences’’ de la mesure

Les critiques à l’encontre de la mesure prise par la Fédération sénégalaise de football ne sont pas seulement le fait des deux clubs de Teungueth FC et de la Linguère de Saint-Louis.

Pour le président fondateur de l’académie de Déni Birame Ndao, les fédéraux ne sont pas allés jusqu’au but de leur logique. Selon Mady Touré, c’est contradictoire de désigner le Teungueth FC comme représentant du Sénégal à la Ligue africaine des champions sans pour autant lui décerner le titre de champion. ‘’Teungueth devait être sacré pour diverses raisons. Ses joueurs ont fait un parcours exceptionnel et tout travail mérite une récompense. Moi, je vois Teungueth champion du Sénégal, même si la fédération ne lui attribue pas le titre’’, soutient-il.

Mady Touré déplore également le maintien des deux meilleures formations de la 2e division au même échelon, pour le compte de la saison prochaine. ‘’Le fait de maintenir Ouakam et Linguère constitue un paradoxe, pour moi. Je crois que la fédération devait autoriser la Ligue 1 à jouer à titre exceptionnel un championnat à 16 clubs pour la saison 2020-2021, en faisant accéder en 1re division les deux meilleures équipes de la Ligue 2. Cela permettrait d’avoir une mesure équitable pour que tout le monde soit content’’, précise le dirigeant.

Son avis est également partagé par Cheikh Tidiane Bitèye. Le consultant considère qu’il y a eu une mauvaise harmonisation dans la décision de la Fédération sénégalaise de football. ‘’Il devait donner le titre de champion à Teungueth FC, dès l’instant qu’ils ont décidé de le désigner pour représenter le Sénégal à la Ligue des champions. Teungueth FC avait beaucoup investi pour récupérer les dividendes et gagner le championnat. La raison principale qui l’explique, c’est qu’ils ont désisté à la Coupe de la Caf de 2019 pour se consacrer au championnat. Donc, cette décision n’arrange pas les dirigeants de Teungueth’’, a-t-il fait remarquer.

Le technicien pense que la mesure favorise des formations qui étaient en difficulté en Ligue 1 avant la Covid-19. ‘’Cneps et Niary Tally vont devoir se maintenir, alors qu’ils étaient en mauvaise posture après la phase aller. Deux clubs de la Ligue 2, Linguère et Uso, ont aussi été lésés, parce qu’ils étaient dans une bonne dynamique de réaliser la montée en 1re division. La meilleure solution, pour moi, c’était de faire monter Uso et Linguère pour éviter les remords’’.

Le journaliste sportif, Demba Varore, conçoit mal, aussi, l’absence de champion en Ligue 1 et en Ligue 2. ‘’Si on décidé d’arrêter, on aurait pu récompenser les équipes qui ont fait du bon travail. Aujourd’hui, les présidents qui investissent à perte n’ont qu’une seule satisfaction : être champion. Imagine que certains ont déjà dépensé une trentaine de millions et qu’on vienne leur dire que ça compte pour du beurre ! Cela peut les décourager. Donc, cela aurait été bien de sacrer le Teungueth FC en Ligue 1 et la Linguère de Saint-Louis en Ligue 2’’, regrette le reporter du quotidien sportif ‘’Stades’’.

OUMAR BAYO BA

