Réouverture des frontières : Le protocole sanitaire de l’Aibd

Le Sénégal a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir d’aujourd’hui. Mais cette reprise du trafic aérien dans ce contexte où la pandémie de coronavirus n’est pas encore maîtrisée est assujettie à un certain nombre de conditions. Les autorités, dans une circulaire, demandent aux compagnies et aux passagers de se conformer aux mesures prises pour éviter la propagation du virus.

La reprise du transport aérien est prévue aujourd’hui. Dans ce cadre, le ministre du Tourisme et des transports aériens a sorti une circulaire pour informer des conditions sanitaires à remplir pour le transport aérien des passagers à destination du Sénégal. Le document rappelle que «les compagnies aériennes ne sont autorisées à commercialiser des services aériens en provenance ou à destination du Sénégal que si elles remplissent» une des conditions formulées par les autorités. Entre autres, il est noté que la compagnie doit disposer «d’un programme de vol dûment approuvé par l’autorité de l’Aviation civile, d’une autorisation ponctuelle délivrée par l’autorité de l’Aviation civile pour effectuer un vol ou une série de vols à destination du Sénégal». S’agissant des passagers en transit, la circulaire informe que la compagnie doit s’assurer «que le pays de départ remplit les conditions requises par le pays de destination». Il faut également que «la compagnie accepte de se conformer aux dispositions de la circulaire n° 1025/Mtta du 17 juin 2020 la concernant». De même, ajoute Alioune Sarr dans son document, «elle devra notamment renseigner la fiche de désinfection de l’aéronef contre le Covid-19». Des conditions préalables à l’embarquement des passagers sont aussi fixées. Ainsi d’après les autorités en charge des transports aériens, le passager ne peut embarquer que s’il «présente l’original d’un certificat de test Covid-19 négatif, datant de moins de sept (7) jours, à compter de la date du test» ou «le certificat où le document qui en fait foi doit être délivré par un laboratoire se situant dans l’Etat où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire international reconnu». Dans le cas où le passager est en transit ou en correspondance, il lui est demandé de «remplir les conditions du point 2.2 si le transit a duré plus de 24 heures ou si le passager est sorti des limites de l’aéroport de transit». Pour le cas d’un passager ayant «commencé son voyage dans un Etat ou un test n’est pas disponible ou ne peut être effectué par le passager, à son initiative et dans les délais requis pour le voyage à effectuer», il lui sera demandé de renseigner un formulaire dans lequel «il déclare sur l’honneur qu’il ne présente pas de symptômes évidents ou n’est pas malade du Covid-19 et n’a pas été en contact avec une personne malade du Covid-19». En outre, précisent les auteurs du document, «il accepte de se soumettre à un prélèvement et/ou de subir un test Covid-19 au Sénégal, si cela est jugé nécessaire par l’autorité sanitaire de l’aéroport». Cela, précise le document, «suite à une évaluation du risque (symptômes, pays de départ et de transit, durée du transit, séjour pendant le transit, etc.)». Quid des frais de dépistage ? Les autorités informent qu’ils seront à la charge du passager. Par ailleurs, il est indiqué que «dans tous les cas évoqués ci-dessus, le passager doit accepter de se conformer scrupuleusement aux mesures d’hygiène établies au sol par l’aéroport de départ et à celles à bord de l’aéronef, établies par la compagnie aérienne, conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles édictées par la circulaire n° 1025/Mtta/Dta/Sp du 17 juin 2020

Formulaire de localisation du passager

La circulaire revient également sur les conditions d’entrée sur le territoire du Sénégal (passagers et équipages). Concernant ce point, il est exigé de la part du passager de «renseigner un formulaire de localisation de passager pour la santé publique, conformément aux recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale, au plus tard avant le débarquement à l’aéroport de destination». Il est souligné que «dès le débarquement, le passager doit scrupuleusement respecter les mesures d’hygiène en vigueur dans les aéroports du Sénégal». Toutefois, les autorités précisent que «le cas échéant, le passager doit présenter au personnel du service sanitaire de l’aéroport un certificat de test Covid-19 négatif datant de moins de sept (7) jours, à compter de la date du test». De même, il est précisé que «le certificat ou le document qui en fait foi doit être délivré par un laboratoire se situant dans l’Etat où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire international reconnu». La circulaire renseigne également qu’un «passager qui présente des symptômes évidents doit remplir une fiche médicale fournie par le personnel du service de l’aéroport». «Il est pris en charge par les services sanitaires de l’aéroport, conformément au protocole sanitaire en vigueur», ajoute le document. S’agissant du cas d’un passager testé positif au Covid-19, le document informe qu’il «est pris en charge par les services sanitaires de l’aéroport, conformément au protocole en vigueur».

Pour ce qui est des membres d’équipage, la circulaire informe qu’ils «doivent se scrupuleusement conformer aux mesures sanitaires établies par leur compagnie aérienne». Donc, précise le document, «ils ne sont pas tenus de se conformer aux exigences relatives aux tests préalables requis pour les passagers, sauf s’ils présentent des symptômes du Covid-19». Par contre, informe la circulaire, «ils doivent renseigner une fiche de santé de membre d’équipage. Cette fiche doit être présentée au personnel de l’autorité sanitaire à l’aéroport». Il est précisé que «les membres d’équipage qui effectuent leur temps de repos au Sénégal sont transférés de l’aéroport à leur hôtel, suivant un protocole établi par leur compagnie et validé par les autorités sanitaires nationales».

AVEC LEQUOTIDIEN