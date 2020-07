Technologies web et mobiles: « Ouyouma » sensibilise la population sur les bonnes attitudes et pratiques

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19 amorcé par les entreprises et les organisations de la société civile, l’Agence Africulturelle, en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll, a conceptualisé l’approche d’une plateforme numérique dénommée ‘’Ouyouma’’. Ladite plateforme regroupe des technologies web et mobiles afin de mettre en relation la population et un personnel de santé, composé des travailleurs sociaux (psychologue, mediateur(e) social, assistant(e) sociale), afin de leur offrir des séances d’écoute et de conseil à distance.

Ainsi, il a été révélé que cette plateforme a pour objectif de sensibiliser la population sur les bonnes attitudes et pratiques à adopter afin de prévenir la survenue ou l’amplification de troubles psychologiques en cette période de crise mondiale de la pandémie à Coronavirus Covid-19, de permettre la mise en relation entre les populations et des travailleurs sociaux pour des téléconsultations (via téléphone, Whatsapp…). Mais aussi, d’offrir aux populations des services d’écoute et d’assistance psychologique via la téléconsultation.

D’après le communiqué, le bureau de la Fondation Heinrich Böll à Dakar est le 32e de la Fondation Politique Verte à travers le monde et le premier en Afrique de l’Ouest francophone. « Nos activités qui ont démarré en 2018, avec l’ouverture officielle du bureau au mois de mai. Lesdites activités s’articulent autour de deux programmes: un programme en écologie et un programme en démocratie. La Heinrich-Böll-Stiftung travaille de façon inclusive avec les partenaires de la société civile sénégalaise, ainsi que les institutions étatiques centrales comme décentralisées », lit-on.

Elle compte ainsi, soutenir la protection de l’environnement et la promotion de l’écologie dans le domaine social et politique d’une part, et, à favoriser l’avènement d’une société démocratique qui respecte les droits humains universels, en accordant une attention particulière sur l’égalité entre les genres, d’autre part.

Africulturelle est une entreprise sociale qui réunit des passionnés du digital et de la culture. Elle est spécialisée entre autres, dans l’élaboration de stratégie de communication digitale, de production de contenu éditorial, de rédaction web, et de formation à l’usage des outils du web comme support opérationnel. Et, elle organise et met en œuvre, en collaboration avec différents organismes, des rencontres digitales, des séminaires, tables-rondes et divers événements.