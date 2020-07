TROIS ANS APRÈS LE DRAME DU STADE DEMBA DIOP : Les Mbourois veulent faire du 15 juillet une «Journée du Souvenir»

Trois ans après le drame qui a coûté la vie à 8 supporters du Stade de Mbour en marge de la finale de la Coupe de la Ligue à Dakar, la population mbouroise s’est souvenue de ce douloureux événement.

Le souvenir est toujours vivace à Mbour, trois années après le drame qui a ôté la vie à huit supporters du Stade de Mbour, le 15 juillet 2017 au stade Demba Diop, à Dakar. Des heurts mortels avaient ainsi été fatals à ses huit jeunes pour lesquels une séance de récital du Coran a été organisée. Un drame sans précédent dans le sport sénégalais qui a amené les Mbourois, en particulier les sportifs, à plaider pour faire de ce jour une date souvenir. «Je lance un appel fort à la Fédération sénégalaise de Football et à la Ligue professionnelle de faire de cette date une date marquante pour le football sénégalais. Qu’elles fassent du 15 juillet, une date historique pour le football sénégalais, en créant des activités, des stèles, entre autres, pour marquer cette date qui restera graver dans nos mémoires», a plaidé Abdoulaye Guèye, président intérimaire du club. Il a poursuivi pour dire que le 15 juillet commémore une date historique pour le football sénégalais. À ses yeux, les Mbourois ont pardonné depuis longtemps, mais ne peuvent pas oublier ce qui s’est passé. «Aujourd’hui, nous avons un devoir de mémoire», a-t-il insisté, non sans rappeler qu’«il y a toujours des blessés qui ne sont pas encore rétablis».

L’entraîneur de l’équipe au moment des faits, Youssouph Dabo, appuie cette requête du président en sollicitant que plus jamais, une rencontre de football ne devrait se tenir à cette date au Sénégal. «Si le 15 juillet coïncidait avec un jour de match, que cette rencontre soit reportée à une autre date pour la mémoire des jeunes disparus», a dit l’actuel coach de Teungueth Fc. Le président du comité des supporters du Stade, Alassane Mbaye, porte également le plaidoyer du président afin de faire du 15 juillet «une date commémorative des victimes du drame de Demba Diop». Modou Dione qui a perdu son fils dans les événements a porté la parole des familles des victimes n’a pas manqué de remercier les Mbourois et le monde sportif, pour l’accompagnement durant ces moments difficiles.

Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saër Seck, a pris part à la manifestation. Il a estimé que «la douleur qui est toujours présente a tellement été forte que personne n’oubliera ce qui s’est passé et que tout le monde, de manière responsable, prendra toutes les dispositions pour que ceci ne puisse plus se produire». Saliou Samb, ancien président du club, Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite-Côte, et Me Pape Sidy Lô, président de la Ligue de football de Thiès, entre autres dirigeants, étaient également présents.

Amath Sigui NDIAYE