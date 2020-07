APR : Des Artistes Lancent La Médiation Entre Les Francs-Tireurs

Pour régler les différends au sein de l’Apr, des communicateurs traditionnels membres de l’Apr entament une médiation. Ils ont fait part de leur engagement, hier, lors d’une rencontre avec la presse.

Des communicateurs, pour l’essentiel des chanteurs, réunis dans le collectif des artistes communicateurs du président de la République, déclarent être dans une démarche de médiation pour réconcilier les différends dans le parti de Macky Sall. Ils en ont fait la déclaration, hier, lors d’une rencontre avec les médias. «Le collectif lance un appel solennel du président de l’Apr, Macky Sall à faire preuve de dépassement dans le traitement des agissements dont pourraient être responsables certains militants du parti», disent-ils par la voix de Serigne Mbaye Faye, le président. Qui martèle : «Ce n’est pas le moment. On ne peut pas pouvoir travailler au Sénégal et gérer des détails. Ce qui est important pour l’essentiel, c’est d’être autour du Président».

Ces communicateurs traditionnels membres de l’Apr s’engagent donc à entamer une médiation en se rendant respectivement chez les honorables députés Moustapha Cissé Lô et Farba Ngom et chez Yakham Mbaye afin de les amener à discuter et à dépasser leurs différends. Cela, disent-ils, dans le cadre de la recherche d’un climat apaisé au sein de la formation politique.

Sur un tout autre registre, ces militants apéristes ont évoqué la question du troisième mandant. Il apparaît on ne peut plus clair que Macky Sall entre dans son troisième mandat s’il tente le coup en 2024. En effet, ses deux premiers mandats ont clairement été énoncés lors de la lecture de la déclaration des artistes communicateurs. «Son premier mandat, disent les communicateurs du président de la République, au-delà de propulser le pays sur les rampes de l’émergence, a permis aux populations du monde rural, jadis oubliées dans les politiques publiques, de bénéficier de programmes importants et uniques en leur genre (Pudc, Puma, Promo ville) pour leur rattrapage sur tous les plans: économique, social, sanitaire etc.».

Emile DASYLVA – WALFNET