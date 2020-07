Patrimoine bâti : l’Etat va résilier 359 conventions irrégulières

Les conventions signées et sur lesquelles l’Etat a décelé des irrégularités seront résiliées, selon le directeur général de l’Agence de gestion du Patrimoine bâti de l’Etat, Abdoul Yaya Kane qui a fait face à la presse. M. Kane qui s’est engagé dans un processus de rationalisation des charges locatives signale que 359 conventions irrégulières sont, aujourd’hui, identifiées par ses services.

Assainir, rationnaliser et réorienter. C’est l’objectif que s’est fixé le nouveau directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’Etat (Agpbe), Yaya Abdoul Kane. Face à la presse, hier à Dakar, il a annoncé que l’Etat s’est engagé dans un processus de résiliation de 359 conventions irrégulières. Le directeur général explique que l’audit effectué par ses services n’a pas permis d’identifier certaines adresses et qui faisaient l’objet de paiement. Ces conventions dont l’adresse fait défaut sont au nombre de 300. «Si ces résiliations sont effectives, on va économiser un montant global d’environ 3 milliards de FCfa. A l’heure où je vous parle, nous avons atteint les 2 milliards de FCfa en termes de résiliation», a fait savoir Yaya Abdoul Kane.

Ces résiliations se justifient par le fait que certaines conventions ont fait l’objet de double paiement tandis que d’autres, déjà résiliées, font l’objet de paiement. Tout cela constitue une perte estimée à 500 millions de FCfa que l’Etat compte recouvrer. «Nous avons esté en justice pour recouvrer ces créances», a fait savoir le directeur général de l’Agpbe. Toujours par rapport aux conventions, Yaya Abdoul Kane dit avoir trouvé, à son arrivée à l’agence, quatre fichiers différents. «Le fichier détenu par la direction de l’exploitation qui est chargée de la conception de ces conventions était différent de celui détenu par la direction de l’administration et des finances qui faisait les états de paiement qui était différent de celui de l’agence comptable qui procédait à la liquidation et qui était différent de celui détenu par le système d’information. Le travail a été d’harmoniser ce fichier et de le stabiliser», annonce Yaya Abdoul Kane

En dehors des résiliations, l’Etat compte renégocier certaines conventions. Car, certaines datent d’une trentaine d’années. L’astuce trouvée par l’Agpbe est de proposer à des privés le format de la location-vente. «Si dans le cadre de la location c’était des locations ventes, on pourrait dire que sur les 859 conventions identifiées, la moitié serait versée dans le patrimoine de l’Etat. C’est une initiative que nous avons engagée», signale le directeur général.

35 milliards de FCfa de dette épongés

A ce jour, le nouveau directeur général de l’Agpbe estime avoir initié un programme de rationalisation et de déconstruction de la dette, conformément à une directive présidentielle recommandant une «réduction drastique» des charges locatives de l’Etat. «L’idéal, c’est de passer de 16,8 milliards FCfa à 8 milliards de FCfa. Mieux, avec le nouveau contrat de performance, l’objectif fixé à l’agence, c’est d’arriver à 5 milliards de FCfa de loyer annuel. Mais, il faut reconnaître que cet exercice s’avère extrêmement difficile du fait de la demande constante de l’administration en bureaux et en logements», explique l’ancien ministre des Collectivités territoriales.

Enfin, Yaya Abdoul Kane annonce que la dette de 35 milliards de FCfa due précédemment aux privés a été entièrement apurée par l’Etat. «Au 31 décembre 2019, la totalité de la dette a été entièrement payée, ce qui correspond à une enveloppe de 35 milliards de FCfa. C’est une première au niveau de l’agence si l’on sait que le paiement des loyers a toujours posé problème», a fait savoir M. Kane, ajoutant que même les sommes dues au premier trimestre de cette année ont été payées. «Le deuxième trimestre sera aussi réglé la semaine prochaine», promet Yaya Abdoul Kane. Ce qui est pour lui, une première depuis que cette agence est créée.

PARC IMMOBILIER DE L’ETAT – Plus de 1 500 bâtiments déjà recensés

L’Etat peine à identifier son parc immobilier. C’est en tout cas l’avis d’bdoul Yaya Kane, le directeur général de l’Agence pour la gestion du patrimoine bâti de l’Etat (Agpbe). Car, selon lui, le fichier de 154 bâtiments administratifs trouvé sur place à son arrivée a évolué pour atteindre 1.500 bâtiments et de jour en jour, des bâtiments appartenant à l’Etat continuent d’être trouvés. «Tous les jours ou presque, ce sont de nouvelles découvertes. Cela, en dehors des bâtiments qui sont affectés à d’autres structures de l’Etat tels que les hôpitaux, les postes de santé, les écoles, etc. », explique l’ancien ministre des Collectivités territoriales.

En outre, signale Yaya Abdoul Kane, 80% du parc immobilier de l’Etat sont vétustes. C’est dans ce sens qu’une initiative a été menée consistant à valoriser ce patrimoine par l’octroi de baux emphytéotiques à certains privés qui le désirent. Précisant que cela ne veut pas dire vente. «Il y a beaucoup de bruits qui courent disant que l’Etat était en train de vendre certains de ses bâtiments. L’Etat ne vend pas. D’ailleurs, l’agence n’a pas la compétence pour vendre ou céder un bâtiment appartenant à l’Etat», explique l’ancien ministre. Toujours, selon lui, cela participe à la rationalisation des charges locatives qui a été recommandée par le Chef de l’Etat.

MUTATION – Yaya Abdoul Kane propose de faire de l’agence une société nationale

L’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’Etat (Agpbe) veut se muer en société nationale. C’est la volonté affichée par son directeur générale, Abdoul Yaya Kane. Une ambition qui, selon ce dernier, vise plutôt à apporter des ressources supplémentaires à l’Etat. «Nous voulons passer d’une agence chargée de la gestion à une société nationale qui pourra à même de réaliser des projets, donc développer le patrimoine de l’Etat, rationnaliser les charges locatives, passer d’une agence budgétivore à une société autonome pourvoyeuse de ressources pour l’Etat», a annoncé M. Kane, hier. Pour lui, il est temps de déconstruire le paradoxe que l’Etat a toujours entretenu, en étant à la fois «le premier propriétaire et le premier locataire». «C’est un paradoxe qu’il faudra déconstruire….C’est pourquoi nous avons proposé au Chef de l’Etat la mutation de l’agence en société nationale qui va non seulement assurer ses tâches quotidiennes, c’est-à-dire la gestion des bâtiments, l’octroi de locaux fonctionnels à l’administration, mais qui va valoriser le patrimoine bâti de l’Etat et contribuer à la politique de l’Etat en matière d’habitat», a expliqué Yaya Abdoul Kane.

SPHERES REGIONALES – Le projet suspendu et non annulé

L’idée d’ériger des sphères administratives régionales avait été émise par le Chef de l’Etat. Mais depuis lors, seules celles de Diamniadio sont sorties de terre. Mais Yaya Abdoul Kane relève que cette volonté du Président de la République est certes en stand by, mais elle n’est pas abandonnée. «Il y avait un contrat, une convention avec la Cdc pour réaliser ces sphères. Aujourd’hui, en dehors des travaux qui sont entamés au niveau de Kaffrine, ce projet est pour l’instant suspendu», explique M. Kane, relevant les «contraintes financières» auxquelles son agence est confrontée ainsi que les observations relevées par l’Agpbe. «Nous travaillons sur un autre montage pour réaliser ce projet, peut-être dans le cadre d’un partenariat public privé, parce que c’est une instruction présidentielle», rassure le directeur général de l’Agpbe.

Maguette NDONG

