Espace CEDEAO : Les frontières terrestres bientôt rouvertes

Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a annoncé la réouverture dans quelques temps, sous réserve de la validation des protocoles sanitaires de l’institution communautaire des frontières terrestres de l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le ministre était en visite ce vendredi 17 juillet à Ziguinchor. «Les ministres des Transports et ceux du Commerce de la CEDEAO étaient tombés d’accord pour procéder à la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes pour le 15 juillet. Actuellement, nous sommes en attente de validation des protocoles sanitaires», a-t-il dit, au correspondant de l’Agence de presse sénégalaise (Aps).

Le gouvernement du Sénégal est résolument déterminé à veiller à la modernisation du système des transports terrestres. Des mesures conséquentes ont été prises dans ce sens. M. Youm a, à cet égard évoqué la création d’un Fonds de développement des transports terrestres, le Conseil national des transports terrestres et un autre organe dédié à la sécurité routière. Le ministre s’était déplacé à Ziguinchor dans le cadre d’une rencontre avec les chauffeurs et transporteurs de la gare routière au sujet des mesures prises par l’Etat pour accompagner les acteurs du transport et des réformes en cours, dans le secteur.