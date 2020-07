Et s’il était temps de passer au Chromebook?

Le monde a bien changé ces dix dernières années. Les modes de consommation ont évolué et les supports traditionnels ont cédé leur place. Le CD au profit des plateformes musicales, le DVD au profit des plateformes de VOD et le téléchargement au profit du streaming. Internet a grandi et le PC portable s’est façonné à son image. Dix ans après ses premiers pas hésitants, le Chromebook a enfin atteint l’âge de maturité et peut désormais se présenter comme une alternative crédible en phase avec son temps et ses usages.

Le Chromebook s’impose petit à petit comme la troisième alternative fiable dans le paysage informatique mondial. Pourtant, en dehors des cercles d’initiés, rares sont ceux qui l’ont adopté (1% du marché en France). Le concept cherche encore en effet à convaincre le grand public. Ça ne saurait tarder.

Contrairement aux systèmes d’exploitation OS (Apple) et Windows, Chrome n’offre pas la possibilité de stocker des données sur le disque dur ni même d’ajouter des raccourcis sur le bureau. Ici, pas de dossiers ni de sous-dossiers ni de sous-sous-dossiers en cascade. Tout est stocké en ligne: un concept minimaliste à l’extrême pour garantir l’essentiel des besoins actuels, à savoir la simplicité, la rapidité, l’itinérance et la sécurité.

Simplicité parce que la prise en main d’un Chromebook est à la portée de tous: il ne faut RIEN installer. Cinq minutes après l’avoir déballé, il est déjà opérationnel, et ce dès l’accès à son compte Google. L’utilisateur Android ne sera pas dépaysé puisque les derniers modèles sont désormais compatibles avec les applications du Play Store. Enfin, que ce soit pour retrouver un document personnel, une application ou une information sur internet, tout passe par un même menu très dépouillé.

Rapidité, parce qu’ainsi débarrassé du superflu, le système fonctionne sans obstacles susceptibles de ralentir les performances du processeur et donc avec davantage de fluidité.

Itinérance parce qu’il suffit d’ouvrir son compte Google, préalablement synchronisé, pour récupérer sa session intacte, n’importe où, favoris, calendrier, mails, abonnements et mots de passe inclus. Google offre en outre la possibilité de stocker jusqu’à 100 Go en ligne gratuitement.

Sécurité parce que Google se charge de protéger votre machine à distance et d’installer régulièrement les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement du système d’exploitation.

À ces quatre points, il convient d’ajouter une autonomie remarquable, tant la batterie du Chromebook semble inépuisable, et un format réduit bien pratique pour se déplacer ou voyager.

Prix très intéressant

Mais l’autre atout indéniable du Chromebook est sans conteste son prix. Si certains modèles peuvent désormais atteindre plus de 1.000 euros, l’entrée de gamme se situe plutôt autour de 250 euros. À l’image du Lenovo IdeaPad Flex 3 qui possède déjà un écran tactile convertible et des caractéristiques techniques plus que décentes (processeur Intel Celeron N4020, 4Go de RAM) pour une utilisation ordinaire, à savoir la consultation de tout type de contenu (rédactionnel, audio ou vidéo), du courriel, de son compte bancaire, le traitement de texte, les achats en ligne, etc.

À vrai dire, à l’exception du montage vidéo ou de la prise en charge de logiciels lourds, le Chromebook peut s’avérer largement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Financièrement intéressant pour les écoles, comme pour l’étudiant universitaire, facile d’accès pour le profane, voire le senior, le Chromebook semble aujourd’hui en mesure de tirer son épingle du jeu et pourrait changer la donne sur le marché dans les prochaines années…

L’historique du concept Chromebook et ses perspectives à découvrir sur le blog Frandroid ci-dessous.