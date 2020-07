La mise en vente des appartements «Eden Roc» va débuter

Dans un communiqué, la Direction générale des Impôts et Domaines informe que la commission de contrôle des opérations domaniales avait, en sa séance du 20 avril 2017 émis un avis favorable, pour la vente des appartements «Eden Roc». Le directeur des Domaines est chargé d’y procéder. A cet effet, il est porté à la connaissance du public que la mise en vente débutera le mardi 21 juillet 2020 et sera clôturée le mardi 28 juillet 2020. Une visite des lieux sera organisée le jeudi 23 juillet 2020.

La Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) avait dans son arrêt du 23 mars 2015, condamnant Karim Wade et Cie, ordonné la confiscation de plusieurs biens meubles, immeubles. C’est dans ce cadre qu’ont été confisqués les appartements «Eden Roc» propriété de l’homme d’affaires, Ibrahim Aboukhalil dit Bibo Bourgi, un des co-accusés de Karim Wade dans le procès de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). «Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi numéro 76-66 du 2 juillet 1966 portant Code du domaine de l’Etat, modifiée, ces biens entrent d’office dans le domaine privé de l’Etat», mentionne le communiqué de presse de la Direction générale des Impôts et Domaines.

Après sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite, Ibrahim Aboukhalil s’est fait confisquer l’ensemble de ses biens par l’État du Sénégal. Les sociétés dont il est actionnaire et le patrimoine immobilier qu’il détient sont désormais propriété de l’État. Et ses comptes bancaires, à Dakar comme à Monaco, ont également été saisis en vertu d’une disposition du jugement de la CREI rendu en mars 2015 contre Karim Wade et sept co-accusés.