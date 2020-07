IRAN – exécution d’un homme accusé d’avoir fourni des informations aux États-Unis

L’Iran a exécuté ce lundi un homme reconnu coupable d’espionnage de ses forces armées pour les Etats-Unis et Israël, et notamment sur les déplacements d’un général iranien tué plus tard par une frappe de drone, a annoncé la justice.

“La condamnation de Mahmoud Moussavi Majd a été exécutée lundi matin pour espionnage afin que le cas de sa trahison envers son pays soit clos pour toujours”, a indiqué le site officiel de la justice iranienne, Mizan Online.

Moussavi Majd a été accusé d’avoir fourni des informations aux Etats-Unis et à Israël sur les déplacements du général Qassem Soleimani, tué début janvier dans une frappe de drone américain à Bagdad.

” Soleimani terroriste numéro un”

Architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, le puissant général Soleimani, commandant de la branche des Gardiens de la Révolution iraniens chargée des opérations extérieures de la République islamique, a été tué le 3 janvier par une frappe aérienne américaine devant l’aéroport international de Bagdad, avec son lieutenant, l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, leader des paramilitaires pro-Iran dans ce pays.

Pour justifier l’ordre de le tuer, le président américain Donald Trump avait assuré après son décès que Soleimani, qu’il a qualifié de “terroriste numéro un” dans le monde, préparait des attaques “imminentes” contre des diplomates et militaires américains. En riposte à l’attentat contre Soleimani, la République islamique avait lancé des missiles contre des bases militaires irakiennes abritant des Américains, faisant d’importants dégâts matériels, selon Washington.