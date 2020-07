À 37 ans, Ribéry n’est pas prêt de prendre sa retraite: “Le football est un loisir et une passion”

Arrivé en Italie l’été dernier, Franck Ribéry, 37 ans, se voit continuer et ne pense pas encore à la retraite. Le joueur de la Fiorentina s’est confié sur son avenir dans un entretien à La Gazzetta dello Sport.

Depuis son arrivée le 21 août dernier, Franck Ribéry, auteur de trois buts et trois assists cette saison en Serie A, a convaincu à la Fiorentina. Malgré un récent cambriolage qui l’a irrité et une blessure à la cheville durant la saison, le Français semble épanoui en Italie, “un pays qui vit pour le football”.

“Je m’entraîne et je m’amuse comme au premier jour. Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. En plus d’un travail, le football est un loisir et une passion. Il y a une attention incroyable. Les entraînements sont intenses et la tactique est travaillée. On voit que c’est un pays où le football est très important. J’ai encore envie de jouer. Entraîner? J’y penserai quand ce sera le moment”, a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport.

L’ex-joueur et légende du Bayern Munich a vanté la longévité de certaines stars du ballon rond. “CR7 et Ibrahimovic, comme Messi par exemple, vivent pour le football, Ronaldo a toujours une ‘grande faim’. Il cherche toujours de nouveaux défis, il ne se contente jamais de ce qu’il fait, en entraînement comme en match. C’est ce qui fait la différence