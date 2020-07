Le nouveau projet de Beyoncé réalisé en partie en Belgique

Le film musical “Black is King” est basé sur la musique du Roi Lion, dans lequel la chanteuse avait prêté sa voix au personnage de Nala.

Si la chanteuse a réalisé elle-même la plus grande partie de ce film/album visuel, elle s’est également entourée de jeunes talents, dont le Bruxellois Pierre Debusschere, qui a déjà travaillé avec Kanye West. Une partie du film a également été tournée en Belgique. Le reste du tournage s’est déroulé à New York, à Los Angeles, en Afrique du Sud, en Afrique occidentale et à Londres.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, “Black is King” comptera également quelques invités d’honneurs comme le mannequin Naomi Campbell, l’actrice Lupita Nyong’o, la chanteuse Kelly Rowland, ou encore Pharrell Williams et Jay Z.

Le film sortira le 31 juillet sur Disney+, mais les fans belges devront attendre encore un peu avant de découvrir le projet, puisque la plateforme sera lancée le 15 septembre dans notre pays.