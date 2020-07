Affaire Epstein : toutes ces fois où Donald Trump a été photographié en compagnie de Ghislaine Maxwell

Ce sont des clichés bien embarrassants pour le chef d’Etat américain. A l’heure où Ghislaine Maxwell fait face à de multiples accusations dans l’affaire Epstein, le magazine américain Forbes a compilé de nombreux clichés sur lesquels Donald Trump prend la pose aux côtés de Ghislaine Maxwell.

Ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots ? Ce qui est avéré, c’est que Donald Trump se serait bien passé de l’exhumation de ces vieux clichés sur lesquels il s’affiche, en prenant la pose, l’air fier et chaleureux aux côtés d’une personnalité qui compte parmi les plus toxiques du moment : Ghislaine Maxwell. Petit rappel des faits : de lourdes accusations pèsent sur la quinquagénaire. Le 2 juillet dernier, Ghislaine Maxwell était arrêtée par le FBI aux États-Unis, puis placée en garde à vue dans le cadre du scandale lié à Jeffrey Epstein. C’est dans ce contexte tendu que Donald Trump s’est illustré en tenant des propos pour le moins surprenants… A l’occasion d’une conférence de presse organisée à la Maison-Blanche, le mardi 21 juillet pour évoquer la situation sanitaire aux Etats-Unis, un journaliste n’a pas hésité à interroger le président sur le sort de Ghislaine Maxwell. Et Donald Trump de déclarer : « Je ne sais pas. Je n’ai pas vraiment suivi l’affaire, je lui souhaite juste bonne chance, franchement ». Des mots qui ont agacé l’opinion. Il n’en fallait pas plus pour que le magazine américain Forbes dégaine un article qui, sous la forme d’un florilège, compile toutes les photographies sur lesquelles le président des États-Unis a posé aux côtés de Ghislaine Maxwell.

Une amie qui dérange…

Il apparaît évident pour quiconque s’est intéressé à l’affaire Epstein sait que Donald Trump et Ghislaine Maxwell ont fréquenté les mêmes sphères. Et il y a fort à parier que l’amitié tissée avec Ghislaine Maxwell puisse aujourd’hui apparaître comme un caillou dans la chaussure du président. Bras-droit de Jeffrey Epstein, la Britannique de 58 ans a été inculpée pour six chefs d’accusation – dont trafic sexuel de mineurs. Son nom est donc plus qu’évoqué dans la sordide affaire autour du milliardaire, Jeffrey Epstein, qui a mis fin à ses jours en prison en août 2019. Selon Virginia Roberts, qui accuse le prince Andrew de l’avoir violée à l’âge de 17 ans, elle était chargée de « recruter, entretenir, héberger et organiser le trafic de jeunes filles pour Epstein ». Pire encore, pour certains commentateurs, Ghislaine Maxwell serait même le véritable cerveau de l’affaire.