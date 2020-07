ANG – Arsenal – Mikel Arteta (Arsenal) : « Bonne chance à Unai Emery »

Arsenal terminera son Championnat dimanche contre Watford. Interrogé en conférence de presse sur l’arrivée d’Unai Emery à Villarreal, le coach des Gunners s’est réjoui de ce nouveau challenge pour son prédécesseur. Mikel Arteta (entraîneur d’Arsenal) : « Félicitations à Unai Emery pour ce nouvel emploi. Il est de retour en Espagne, c’est un entraîneur qui a beaucoup d’expérience et qui a eu beaucoup de succès dans ce Championnat. Souhaitons-lui bonne chance, tout le monde ici (à Arsenal) a beaucoup de respect pour lui. De mon côté, je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour le développement des joueurs et de l’équipe. Je lui souhaite le meilleur et j’espère que tout se passera bien pour lui là-bas. »

