Célébrations a minima à un an des JO de Tokyo, menacés par le virus

Tokyo a marqué discrètement jeudi le début du compte à rebours avant ses Jeux olympiques, un an jour pour jour avant leur cérémonie d’ouverture, alors que la pandémie de coronavirus, qui a déjà entraîné leur report, rend leur tenue incertaine.

Lors d’une cérémonie minimaliste en soirée dans le nouveau stade national olympique, quasiment dans le noir et privée de spectateurs en raison du Covid-19, la nageuse japonaise Rikako Ikee, désireuse de relancer sa carrière sportive après une leucémie, a tenté de livrer un message d’espérance.

“Pour les athlètes du monde entier et tous ceux qu’ils inspirent, je crois à ce que la flamme de l’espoir illuminera ces lieux dans un an”, a-t-elle lancé, tenant elle-même la flamme olympique dans une petite lanterne.

“Nous avons besoin d’espoir pour surmonter l’adversité”, a-t-elle insisté, tout en disant “comprendre” ceux qui estiment que parler de sport est déplacé alors que le monde traverse une période aussi “difficile”.

Qu’il paraît loin en effet l’optimisme d’il y a un an, quand les Jeux de Tokyo étaient encore prévus pour cet été et que des millions de Japonais enthousiastes se ruaient sur les premiers billets mis en vente.

Subissant actuellement une deuxième vague du virus, Tokyo est en état d’alerte maximum et a même enregistré jeudi un nouveau record absolu de nouveaux cas quotidiens d’infections (366 cas).

– Japonais sceptiques –

L’opinion publique nippone, redoutant que les JO ne propagent encore davantage le Covid-19, souhaite majoritairement soit un nouveau report, soit une annulation totale de l’événement, selon plusieurs récents sondages.

“Ce n’est plus la priorité aujourd’hui, et au rythme où vont les choses j’avoue sincèrement avoir des doutes pour l’année prochaine”, a déclaré jeudi à l’AFP Makoto Kawakami, un informaticien vivant à Tokyo.

“C’est plutôt tendu, même l’année prochaine… On est dans une situation d’incertitude avec le Covid-19, est-ce que ça sera réglé d’ici là? Est-ce que les gens vont oser venir?”, s’interrogeait aussi Sachiko Ahunwan, vendeuse dans un grand magasin de la capitale.

Les organisateurs et le Comité international olympique (CIO) ont exclu un second report, en raison de l’immense casse-tête logistique et des surcoûts que cela impliquerait.

En cas d’impossibilité de les tenir en 2021, les JO de Tokyo seraient donc purement et simplement annulés, une première depuis la Seconde Guerre mondiale.

La décision historique de les reporter d’un an a été prise fin mars, alors que la pandémie de coronavirus, partie de Chine, forçait de nombreux pays à se confiner.

Les restrictions ont été levées ou allégées depuis, mais le coronavirus menace toujours en Europe et continue de faire des ravages aux Etats-Unis, au Brésil ou encore en Inde.

Dans de nombreuses parties du monde, la recrudescence du virus incite les autorités à réintroduire des restrictions, allant parfois jusqu’à des reconfinements localisés.

– “Unité et solidarité” –

Les avancées thérapeutiques se multiplient, mais obtenir un vaccin efficace, sûr et disponible à très grande échelle avant l’été 2021 relève encore de la gageure.

Or, avoir un vaccin ou un traitement sera crucial pour permettre aux Jeux de se tenir, a estimé mercredi le président du comité d’organisation Yoshiro Mori.

Difficile ainsi d’être très optimiste quant à la probabilité de pouvoir donner le 23 juillet 2021 à Tokyo le coup d’envoi d’une grand-messe sportive conviant des millions de spectateurs et des dizaines de milliers d’athlètes, entraîneurs, officiels, membres des médias et de l’organisation.

Malgré tout, les organisateurs se concentrent sur cet objectif, tentant de résoudre un par un les problèmes colossaux engendrés par le report.

Une première étape importante a été récemment franchie: tous les sites olympiques initialement prévus pour 2020 ont pu être réservés pour l’an prochain, ce qui a aussi permis de respecter dans l’ensemble le calendrier initial des épreuves.

Mais de nombreux autres points d’interrogation demeurent, que ce soit concernant les contre-mesures des organisateurs face au virus, le coût total du report ou encore le maintien des engagements initiaux des sponsors.

“Une tâche gigantesque nous attend encore”, a ainsi rappelé le président du CIO Thomas Bach dans un communiqué publié jeudi.

Avant de réaffirmer la détermination des organisateurs à faire des Jeux de Tokyo une “célébration inédite de l’unité et de la solidarité de l’humanité”, un “symbole de la résilience et de l’espoir”.

Par Quentin TYBERGHIEN, Sara HUSSEIN

AF