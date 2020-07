Accident mortel à Yoff: ce que risque le chauffeur indélicat

Mass Guèye âgé de 63 ans ainsi que les deux autres membres de sa famille que sont Mohamed et Yandé, tous habitants à Yoff Apecsy, sont décédés avant-hier sur la route menant Cité Bceao Yoff.

Une mort tragique qui a ému plus d’un. L’auteur présumé des faits est présentement en état d’arrestation. Il est poursuivi pour le délit d’homicide involontaire. Et selon une source policière, «il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans ferme comme le prévoit le Code pénal». Sur les réseaux sociaux, c’est toujours l’indignation des Sénégalais. Certains internautes se plaignent de la faiblesse des sanctions infligées aux auteurs d’accidents suivi de mort d’homme. Dans la foulée, un internaute est allé jusqu’à dire que le chauffeur ne vas purger qu’un mois pour ensuite retrouver la liberté. Si certains suggèrent le retrait temporaire de son permis de conduire, d’autres par contre se radicalisent en proposant qu’il soit purement et simplement interdit de conduire.

Le sang a encore coulé sur la route, avant-hier. Selon nos sources, c’est un camion qui a dérapé pour faucher mortellement Mass Guèye avant de blesser trois autres personnes dont une femme qui s’est retrouvée avec une fracture. Continuant sa folle course, le conducteur de camion est parti par la suite heurter un taxi pour tuer deux autres personnes dont Mohamed et Yandé avant de blesser deux autres personnes. Les sapeurs-pompiers alertés se sont déplacés sur les lieux pour évacuer les trois corps sans vie et les cinq blessés dans des structures sanitaires de la place suite au constat des pandores de la Brigade de la Gendarmerie de la Foire. Et pour l’opération de sauvetage, nos sources nous signalent que les sapeurs-pompiers ont mobilisé quatre ambulances, un véhicule de secours routier, un camion-grue, un camion de sauvetage déblaiement et un engin d’incendie en vue d’assister et de prendre en charge les victimes.

LESOLEIL

Théodore SEMEDO