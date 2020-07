TABASKI -APPROVISIONNEMENT DU MARCHE EN OIGNONS ET POMMES DE TERRE – Les producteurs rassurent les consommateurs

Le marché sera bien approvisionné en oignons et en pommes de terre pour la célébration de la Tabaski prévue ce 31 juillet. L’assurance a été faite par les producteurs qui écartent toute probabilité de pénurie de ces denrées très prisées par les Sénégalais en période de fête.

L’oignon et la pomme de terre seront disponibles en quantité suffisante pour la fête de la Tabaski qui sera célébrée dans une semaine au Sénégal. C’est du moins l’assurance faite par des producteurs qui récoltent ces produits au niveau des Niayes et de la vallée du fleuve Sénégal, avant de les vendre aux commerçants. « La commercialisation se déroule très bien .L’oignon est en quantité suffisante. Le marché sera bien approvisionné cette année. Nous disposons même d’une quantité qui n’est pas encore récoltée au niveau des Niayes et dans la vallée. Personnellement, j’ai un stock de 7 tonnes dans mon magasin », a indiqué Massèye Diongue, président de l’Union nationale des producteurs des maraichers.

Il rassure également que les prix seront à la portée des consommateurs. «On vend le sac entre 6000 et 7000 francs. S’il y a une augmentation des prix, c’est peut être au niveau des intermédiaires. Mais pas à notre niveau. Les prix sont vraiment abordables. On va respecter tous les engagements pris devant l’autorité de régulation des marchés (Arm) », soutient-il.

Tout comme l’oignon, la pomme de terre aussi sera disponible en quantité suffisante pour cette Tabaski et la qualité sera des meilleures. « Pour la pomme de terre aussi, il y en aura assez. Cette année, la Tabaski a coïncidé avec notre période de production donc la pomme de terre sera disponible sur le marché en quantité suffisante. Le sac est vendu à 8000 francs au niveau de Mbane. Mais ce sont les intermédiaires qui augmentent souvent les prix.

Le ministre du Commerce a fixé le prix plancher au maximum à 400 F le kilogramme pour les détaillants. Le marché sera plus que approvisionné en pommes de terre », a garanti Mamadou Guèye, coordinateur de la filière pomme de terre.

Interpellé sur la qualité, il a fait savoir que beaucoup d’efforts ont été consentis. « Ce n’est pas comme avant, maintenant la qualité s’est améliorée. Les producteurs sont allés en Hollande pour partager l’expérience hollandaise. Avant la pomme de terre était conservée dans des chambres froides, ce qui n’était pas bon pour le produit, mais maintenant on les conserve dans des caisses », souligne-t-il.

Ndeye Aminata CISSE | SUDONLINE