Thierno Alassane SALL : Ivoiriens, Maliens Et Sénégalais Souffrent Des Mêmes Problèmes

La présence de Macky SALL dans la mission de médiation de la CEDEAO au Mali fait rigoler l’ancien ministre de l’Energie.

Pour le leader de la République des Valeurs, le président SALL n’est pas motivé pas une solution de sortie de crise. Selon Thierno Alassane SALL sa présence au pays d’Ibrahim Boubacar Keita est un prétexte pour que « l’incendie ne se propage pas au Sénégal ». Puisque, indique-t-il, les mêmes problèmes décelés au Mali, en Côte d’ivoire ou en Guinée sont au Sénégal.

« Le Mali et le Sénégal ce ne sont pas seulement des drapeaux et devises communs mais bien plus : la corruption, le trafic de drogue, des élections reportées ou truquées, des institutions en faillite », déclare Thierno Alassane SALL.

Pour l’ancien ministre, ce que les Maliens réclament est aussi demandé par les Sénégalais qui dénoncent la mal gouvernance, la corruption…

WALFNet