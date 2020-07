Commission de l’Uemoa : Aminata Mbodj nommée directrice de la Communication

L’ancienne journaliste de la radio Sud Fm Aminata Mbodj a été portée, jeudi 24 juillet, à la tête de la Direction de la communication de la Commission de l’Uemoa. Elle remplace à ce poste Drissa Ouattara. Contactée par nos soins, notre consœur dit mesurer les défis qui l’attendent.

La Direction de la communication de la commission de l’Uemoa vient d’être confiée à notre compatriote Aminata Mbodj, ancienne journaliste à la radio Sud Fm. Contactée par nos soins, Mme Mbodj dit accueillir cette nomination avec « beaucoup d’humilité ». « Le président de la Commission de l’Uemoa, Abdallah Boureima, a bien voulu placer sa confiance en moi pour diriger cette direction. Je tâcherai de continuer à donner le meilleur de moi-même pour qu’avec l’ensemble de mes collègues ressortissants des huit États membres de l’Union, nous puissions relever les défis qui sont les nôtres en termes de communication », a-t-elle confié.

La nouvelle directrice de la Communication de la Commission de l’Uemoa a été, pendant 10 ans, reporter, ensuite présentatrice du journal, puis directrice de Sud Fm Kaolack. À partir de 2006, elle rejoint l’administration comme conseillère technique en communication au ministère en charge de la Francophonie avec Diégane Sène, ensuite au Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes) et à la Primature, respectivement sous Hadjibou Soumaré et Souleymane Ndéné Ndiaye. Aminata Mbodj a été également responsable de la communication de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) de 2009 à 2014, avant d’être recrutée à la Commission de l’Uemoa à la Direction de la communication. Avant sa nomination, le 24 juillet 2020, elle avait en charge la Division de l’information et des relations publiques.

Native de Saint-Louis, Mme Mbodj est titulaire d’une Maîtrise en Lettres modernes et d’un Diplôme d’études supérieures en communication. Avec ses nouvelles responsabilités, la nouvelle directrice se chargera de la mise en œuvre de la politique et du programme de communication de l’Uemoa et de la coordination des actions d’information et de sensibilisation sur l’Union dans les États membres.

Abdou DIAW