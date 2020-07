Initiative « Africaa Netpreneur Prize » de la Fondation Jack Ma : trois Sénégalais dans le top 50

L’Initiative « Africa Netpreneur Prize » de la Fondation Jack Ma a dévoilé la liste des 50 finalistes de l’édition 2020 du concours « Africa’s Business Heroes ». Dans ce lot, on retrouve trois Sénégalais.

De 22 000 au départ en provenance de 54 pays africains, les candidats au concours « Africa’s Business Heroes » édition 2020, organisé par la Fondation Jack Ma dans le cadre de l’Initiative « Africa Netpreneur Prize », ne sont plus que 50. Ces finalistes proviennent de 21 pays, dont le Sénégal qui aligne trois candidatures dans le top 50. Selon un communiqué, ces finalistes dont la moitié est constituée de femmes évoluent dans 18 secteurs de l’économie, tels que l’agriculture, l’Intelligence artificielle (Ia), l’e-commerce, la mode, la santé, les énergies renouvelables et les Tics.

Les finalistes participeront à la prochaine étape de sélection et à un camp d’entraînement virtuel et exclusif dès le 28 juillet prochain. Ces 50 entrepreneurs devront, de nouveau, concourir pour se hisser au rang des 10 meilleurs entrepreneurs qui participeront à la grande finale de ce programme philanthropique prévue à la fin de l’année, précise le document. « La diversité de la liste des finalistes reflète l’objectif du concours, à savoir être inclusif et communautaire. Celui-ci offre aux entrepreneurs africains une plateforme pour présenter leur talent et leurs idées de création d’entreprise, indépendamment de leur nationalité, de leur domaine d’activité, de leur âge ou de leur genre », souligne la même source.

L’âge moyen des 50 finalistes est de 37 ans. Le plus jeune candidat est âgé de 22 ans et le plus âgé de 64 ans. Aussi, 32 % des finalistes sont francophones.

C’est un jury de 140 juges hautement qualifiés et expérimentés qui a examiné les candidatures évaluant le leadership et la vision des candidats, leur capacité à convertir leurs innovations et leurs idées en modèles commerciaux durables et viables ainsi que leur engagement à créer un impact positif pour améliorer la vie de leurs communautés.

Le processus de sélection des finalistes du concours « Africa’s Business Heroes » se poursuivra tout au long de l’été. Il sera clôturé par une grande finale à la fin de l’année, au cours de laquelle les 10 premiers finalistes présenteront leurs projets devant un parterre de dirigeants de renommée mondiale, dont Jack Ma, afin de remporter leur part de ce prix d’une valeur de 1,5 million dollars.

Elhadji Ibrahima THIAM

Partager