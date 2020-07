PSG : Kylian Mbappé, indisponible trois semaines, est très incertain pour le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta

Le verdict est tombé ce lundi après-midi : le Paris Saint-Germain a annoncé, via un communiqué officiel, que le délai de reprise pour Kylian Mbappé, sorti sur blessure vendredi soir en finale de Coupe de France, était estimé à “environ trois semaines”. Le dernier examen passé ce lundi a bel et bien confirmé “une entorse de la cheville droite avec lésion ligamentaire externe”. Un diagnostic qui compromet un peu plus sa participation au quart de finale de Ligue des champions programmé le 12 août prochain contre l’Atalanta Bergame.

Très (très) incertain pour l’Atalanta

Si son forfait pour pour la finale de Coupe de la Ligue, prévue ce vendredi 31 juillet contre l’Olympique Lyonnais, était déjà acté, tout le monde attendait les résultats de ses examens complémentaires pour savoir si le meilleur buteur parisien pourrait participer, ou pas, au quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Une rencontre qui se disputera le 12 août, soit dans 16 jours très exactement. Selon toute vraisemblance, Mbappé devrait donc être indisponible pour cette rencontre tant attendue du côté du PSG.

Ce lundi, l’ancien docteur de l’équipe de France de football, Edouard Lipka, s’était pourtant montré confiant dans nos colonnes. Mais c’était avant de passer une deuxième IRM qui permettrait de connaître l’évolution de sa blessure. Visiblement, cette dernière s’est montrée plus inquiétante que prévu, et si le forfait de Kylian Mbappé pour le quart de finale de C1 venait à être officialisé, il s’agirait d’un nouveau gros coup dur pour le club parisien.